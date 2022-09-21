«Суд» у Криму оголосив вирок заступнику голови Меджлісу

Окупанти звинуватили Нарімана Джеляла та братів Ахтемових у підготовці диверсії

Російські окупанти в Криму «винесли вирок» у справі заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, а також братів Асана та Азіза Ахтемових. Про це повідомила постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева.

Нарімана Джеляла окупанти вирішили на 17 років позбавити волі, Асана Ахтемова – на 15 років, Азіза Ахтемова – на 13 років.

Крім того, Джелялу присудили штраф у розмірі 700 тис. руб, Асану і Азізу – ще по 500 тис. руб.

«Без доказів і лише за те, що захотілося покарати за участь у Кримській платформі. Зрозуміло, що ця участь Нарімана у заході була останньою краплею у їхньому «терпінні», бо він жив у Криму всі ці роки окупації, чинив опір, висловлював позицію і був зі своїми людьми, підтримував їх. Звичайно, це не влаштовувало окупантів», – написала Ташева.

Нагадаємо, що Нарімана Джеляла, Асана та Азіза Ахтемових окупанти заарештували у вересні 2021 року. Їх звинуватили у скоєнні диверсії на газопроводі у Криму. ФСБ Росії стверджувало, що «диверсію» нібито організувало Головне управління розвідки Міноборони України.