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«Суд» у Криму оголосив вирок заступнику голови Меджлісу

Надія Клочко
glavcom.ua
«Суд» у Криму оголосив вирок заступнику голови Меджлісу
Джелялу та братам Ахтемовим окупаційний «суд» дав чималі тюремні терміни
фото: Таміла Ташева

Окупанти звинуватили Нарімана Джеляла та братів Ахтемових у підготовці диверсії

Російські окупанти в Криму «винесли вирок» у справі заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, а також братів Асана та Азіза Ахтемових. Про це повідомила постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева.

Нарімана Джеляла окупанти вирішили на 17 років позбавити волі, Асана Ахтемова – на 15 років, Азіза Ахтемова – на 13 років.

Крім того, Джелялу присудили штраф у розмірі 700 тис. руб, Асану і Азізу – ще по 500 тис. руб.

«Без доказів і лише за те, що захотілося покарати за участь у Кримській платформі. Зрозуміло, що ця участь Нарімана у заході була останньою краплею у їхньому «терпінні», бо він жив у Криму всі ці роки окупації, чинив опір, висловлював позицію і був зі своїми людьми, підтримував їх. Звичайно, це не влаштовувало окупантів», – написала Ташева.

«Суд» у Криму оголосив вирок заступнику голови Меджлісу фото 1

Нагадаємо, що Нарімана Джеляла, Асана та Азіза Ахтемових окупанти заарештували у вересні 2021 року. Їх звинуватили у скоєнні диверсії на газопроводі у Криму. ФСБ Росії стверджувало, що «диверсію» нібито організувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Теги: Меджліс кримські татари Крим

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