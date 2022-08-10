Голова Меджлісу порадив росіянам терміново їхати з Криму

Громадяни рРосії, які незаконно перебувають у Криму, отримали перший «дзвінок» про необхідність негайно залишити окуповану територію

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров порадив росіянам залишити півострів після сьогоднішніх вибухів. Про це Чубаров написав у своєму Телеграмі.

«Громадяни Росії, які незаконно перебувають або оселилися в окупованому РФ Криму! Щойно ви отримали перший «дзвінок«, який вказує вам негайно залишити територію окупованого РФ Криму», – написав він, маючи на увазі вибухи на російській авіабазі в Криму.

Він наголосив, що їхнє перебування в окупованому Криму є незаконним і злочинним.

«Не втрачайте час, виїжджайте з окупованого РФ Криму вже сьогодні. Пам'ятайте, виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку!», – зазначив він, звертаючись до росіян.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.

Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.