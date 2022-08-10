Головна Країна Політика
search button user button menu button

Голова Меджлісу порадив росіянам терміново їхати з Криму

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Голова Меджлісу порадив росіянам терміново їхати з Криму

Громадяни рРосії, які незаконно перебувають у Криму, отримали перший «дзвінок» про необхідність негайно залишити окуповану територію

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров порадив росіянам залишити півострів після сьогоднішніх вибухів. Про це Чубаров написав у своєму Телеграмі.

«Громадяни Росії, які незаконно перебувають або оселилися в окупованому РФ Криму! Щойно ви отримали перший «дзвінок«, який вказує вам негайно залишити територію окупованого РФ Криму», – написав він, маючи на увазі вибухи на російській авіабазі в Криму. 

Він наголосив, що їхнє перебування в окупованому Криму є незаконним і злочинним.

 «Не втрачайте час, виїжджайте з окупованого РФ Криму вже сьогодні. Пам'ятайте, виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку!», –  зазначив він, звертаючись до росіян.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. 

Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію. 

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Читайте також:

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чубаров: «На мою думку, звільнення півдня України завершиться зі звільненням Кримського півострова »
Чубаров розповів, коли завершиться звільнення півдня України
14 червня, 08:20
Зараз необхідно усі сили та ресурси зосередити на перемозі у війні і відновлення територіальної цілісності
Чубаров поділився неочікуваним висновком про Кримську платформу
13 червня, 14:46
Окупанти вдираються до помешкань жителів Херсонщини
На Херсонщині працюють карателі з «ЛДНР», у них є списки – Чубаров
11 червня, 11:42

Політика

Голова Меджлісу порадив росіянам терміново їхати з Криму
Голова Меджлісу порадив росіянам терміново їхати з Криму
Зеленський розповів про плани після деокупації Криму
Зеленський розповів про плани після деокупації Криму
Окупанти почали процес перепідключення ЗАЕС до Криму – Енергоатом
Окупанти почали процес перепідключення ЗАЕС до Криму – Енергоатом
Американський дипломат пояснив, чому лендліз досі не запрацював
Американський дипломат пояснив, чому лендліз досі не запрацював
Залужний мав телефонну розмову з головнокомандувачем сил НАТО в Європі
Залужний мав телефонну розмову з головнокомандувачем сил НАТО в Європі
Аксьонов на фоні палаючої авіабази «заспокоїв» громадян (відео)
Аксьонов на фоні палаючої авіабази «заспокоїв» громадян (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Корбан після тривалого мовчання взявся за Зеленського
92K
Волкер розкрив справжні плани Ердогана, який зустрічався із Путіним
90K
Мешканці п'яти областей отримають додаткові виплати: деталі
51K
Росіянка, яка в Австрії накинулася на українок, отримала заслужене покарання
46K
Російські терористи на Донбасі показали свою відповідь американським Himars (відео)
45K
Медведєв і бінокль. Нове фото політика висміяли у соцмережах

Новини

Поразки в Україні протверезили Путіна: він звинуватив росіян у масовому алкоголізмі
Сьогодні, 00:53
Війна має закінчитися Кримом: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:32
Пропагандисти РФ намагаються очорнити ЗСУ: дослідження 
Вчора, 21:02
Депутат Бундестагу вимагає позбавити Росію права вето в Радбезі ООН
Вчора, 20:58
Найближчі кілька днів українцям варто бути особливо обачними: попередження експерта 
Вчора, 20:14
Офіс президента оптимістично прокоментував вибухи на ворожому аеродромі
Вчора, 19:46

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту