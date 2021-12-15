Окупанти висунули заступнику голови Меджлісу обвинувачення у підриві газопроводу

Слідство може надіслати обвинувальний висновок до прокуратури до кінця поточного року

Попереднє розслідування у справі про підрив газопроводу в окупованому Криму, одним із фігурантів якого є перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, завершено. Про це у Facebook повідомив його адвокат Микола Полозов.

«Наріману висунули остаточне звинувачення», – написав Полозов на своїй сторінці у Facebook.

За даними Полозова, крім озвучених раніше звинувачень у скоєнні диверсії, контрабанді вибухового пристрою та обороті вибухових речовин, скоєних у складі організованої групи, в обвинуваченні Джелялову додали заподіяння більше 105 тис руб (приблизно $1425) збитків республіканської компанії «Кримгазмережі», відключення від газу військової частини Берегової охорони Чорноморського флоту РФ як підрив обороноздатності РФ.

Наразі захист розпочав ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, яка, за словами Полозова, за обсягом не дуже значна. На думку адвоката, слідство може надіслати обвинувальний висновок до прокуратури до кінця поточного року.

«Коли читаєш подібні документи, на думку відразу спадають опубліковані матеріали сталінських репресій 30-х років ... Для тих, хто хоч трохи знайомий з Наріманом, відразу стає очевидно, що викладені в документі відомості є виключно фантазією силовиків. Де Наріман і де політична ненависть? Які радикальні погляди? Яке залучення до складу злочинної групи кого б там не було? Навпаки, існувала думка, що Наріман занадто м'який і займає мало не конформістську позицію щодо окупаційної влади. Але для слідства ФСБ це не має жодного значення», – написав Полозов.

Раніше адвокат першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла Микола Полозов повідомив, що політв'язня без підстав перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні.

Полозов повідомив, що навіть згідно з окупаційним законодавством «влада» не має права проводити з політв'язнем експертизу. Захист оскаржить це рішення.

МЗС назвав відправку Джелялова у психлікарню каральною практикою.

Зазначимо, що заарештованому кримському активістові Наріману Джелялу не надходять листи.

Раніше окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову у вчиненні нібито диверсії. Спочатку його підозрювали в «пособництві».