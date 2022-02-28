Меджліс закликав визнати Росію державою-терористом

Меджліс закликає лідерів держав-членів Організації тюркських держав засудити агресію РФ проти України та вимагати від Путіна негайно припинити воєнні дії проти України

Меджліс кримськотатарського народу закликав світову спільну визнати Російську Федерацію державою - терористом, а її військово-політичне керівництво – міжнародними злочинцями. Про це йдеться в заяві, опублікованій головою Меджлісу Рефатом Чубаровим у Facebook.

«Меджліс кримськотатарського народу закликає міжнародне співтовариство визнати РФ – державою терористом, а її військово-політичне керівництво – міжнародними злочинцями», – ідеться в документі.

Меджліс також закликав НАТО, США та ЄС закрити небо над Україною та запровадити повне ембарго на постачання нафтопродуктів із Росії.

Крім того, як найвищий представницький орган корінного кримськотатарського народу, який сповідує іслам, Меджліс звертається до глав держав – членів Організації ісламського співробітництва із закликом «припинити будь-які форми співпраці з РФ та взаємодії з військовими злочинцями, які очолюють цю терористичну державу».

Водночас Меджліс закликає лідерів держав-членів Організації тюркських держав засудити агресію РФ проти України та вимагати від Володимира Путіна негайно припинити воєнні дії проти України, звільнити окуповані українські території включно з Автономною Республікою Крим і Севастополем.

У представницькому органі кримськотатарського народу підтримали ініціативу Верховної Ради щодо створення Генеральною Асамблеєю ООН трибуналу для розгляду злочинів путінського режиму проти України, Грузії та інших держав.

У заяві також сказано, що Меджліс захоплюється мужністю, відвагою, самовідданістю та патріотизмом громадянського суспільства України. При цьому кожному російському вояку, який ступив на українську землю, пропонується негайно скласти зброю та здатися.

Раніше повідомлялося, які країни закрили свій повітряний простір для Росії.

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