  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Меджліс закликав визнати Росію державою-терористом

    Голова Меджлісу Рефат Чубаров опублікував заяву кримсько-татарського народу - Меджліс закликав визнати Росію державою-терористом
    Голова Меджлісу Рефат Чубаров опублікував заяву кримсько-татарського народу
    фото з відкритих джерел

    Меджліс закликає лідерів держав-членів Організації тюркських держав засудити агресію РФ проти України та вимагати від Путіна негайно припинити воєнні дії проти України

    Меджліс кримськотатарського народу закликав світову спільну визнати Російську Федерацію державою - терористом, а її військово-політичне керівництво – міжнародними злочинцями. Про це йдеться в заяві, опублікованій головою Меджлісу Рефатом Чубаровим у Facebook.

    «Меджліс кримськотатарського народу закликає міжнародне співтовариство визнати РФ – державою терористом, а її військово-політичне керівництво – міжнародними злочинцями», – ідеться в документі.

    Меджліс також закликав НАТО, США та ЄС закрити небо над Україною та запровадити повне ембарго на постачання нафтопродуктів із Росії.

    Крім того, як найвищий представницький орган корінного кримськотатарського народу, який сповідує іслам, Меджліс звертається до глав держав – членів Організації ісламського співробітництва із закликом «припинити будь-які форми співпраці з РФ та взаємодії з військовими злочинцями, які очолюють цю терористичну державу».

    Водночас Меджліс закликає лідерів держав-членів Організації тюркських держав засудити агресію РФ проти України та вимагати від Володимира Путіна негайно припинити воєнні дії проти України, звільнити окуповані українські території включно з Автономною Республікою Крим і Севастополем.

    У представницькому органі кримськотатарського народу підтримали ініціативу Верховної Ради щодо створення Генеральною Асамблеєю ООН трибуналу для розгляду злочинів путінського режиму проти України, Грузії та інших держав.

    У заяві також сказано, що Меджліс захоплюється мужністю, відвагою, самовідданістю та патріотизмом громадянського суспільства України. При цьому кожному російському вояку, який ступив на українську землю, пропонується негайно скласти зброю та здатися.

    Раніше повідомлялося, які країни закрили свій повітряний простір для Росії.

    Читайте також:
    Теги: ЄС Крим окупанти США НАТО Меджліс ООН
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Меджліс закликав визнати Росію державою-терористом