Супрун уже почала підписувати документи про розподіл вакцин і ліків у регіони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Супрун подякувала всім за підтримку реформ

Уляна Супрун повідомила, що вже почала підписувати документи, що стосуються розподілу вакцин і ліків у регіони та відправлення пацієнтів на лікування за кордон. Про це вона сказала після ухваленого рішення суду, пише «Укрінформ».

«Сьогодні зранку я вже почала підписувати документи, вже ліки відвозять у регіони, вже підписую документи, щоб пацієнти могли лікуватися за кордоном», - сказала Супрун.

Вона подякувала усім за підтримку у реформах. «Хочу подякувати і запевнити, ми не зупинимося. Ми йдемо вперед. Медична реформа відбувається і буде відбуватися до самого кінця», - сказала Супрун.

Як повідомлялося, 14 лютого Супрун дозволили виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Окружний адмінсуд Києва не задовольнив клопотання уряду, але скасував з власної ініціативи тимчасову заборону Уляні Супрун виконувати повноваження міністра охорони здоров‘я.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.