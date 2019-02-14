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    Суспільство

    Супрун уже почала підписувати документи про розподіл вакцин і ліків у регіони

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    Супрун уже почала підписувати документи про розподіл вакцин і ліків у регіони

    Супрун подякувала всім за підтримку реформ

    Уляна Супрун повідомила, що вже почала підписувати документи, що стосуються розподілу вакцин і ліків у регіони та відправлення пацієнтів на лікування за кордон. Про це вона сказала після ухваленого рішення суду, пише «Укрінформ».

    «Сьогодні зранку я вже почала підписувати документи, вже ліки відвозять у регіони, вже підписую документи, щоб пацієнти могли лікуватися за кордоном», - сказала Супрун.

    Вона подякувала усім за підтримку у реформах. «Хочу подякувати і запевнити, ми не зупинимося. Ми йдемо вперед. Медична реформа відбувається і буде відбуватися до самого кінця», - сказала Супрун.

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    Як повідомлялося, 14 лютого Супрун дозволили виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Окружний адмінсуд Києва не задовольнив клопотання уряду, але скасував з власної ініціативи тимчасову заборону Уляні Супрун виконувати повноваження міністра охорони здоров‘я.

    Нагадаємо, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

    Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

    Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

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