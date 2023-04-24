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Суспільне замовило мінісеріал про Голодомор за майже 6 млн грн: деталі

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Суспільне замовило мінісеріал про Голодомор за майже 6 млн грн: деталі
Всього буде підготовлено чотири серії фільму хронометражем 48 хвилин кожна
фото: УНІАН

У центрі документального фільму – заарештовані щоденники та їх автори-літописці Великого Голоду

Національна суспільна телерадіокомпанія 19 квітня уклала угоду з ТОВ «Фреш продашн ЮА» на виробництво мінісеріалу «Голодомор. Літописці» загальною вартістю 5,88 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посилання на систему ProZorro.

Всього буде підготовлено чотири серії фільму хронометражем 48 хвилин кожна. Режисером-постановником вказано Романа Барабаша.

«Перша спроба розказати про все, що важливо знати про Голодомор. Фільм описує справжні наміри Сталіна, не відрефлексовану досі співпричетність українців до геноциду співвітчизників, інформаційні війни Кремля проти Західного світу з використанням західних політиків, дипломатів, журналістів, які підігрували Кремлю. В центрі оповіді – заарештовані щоденники та їх автори-літописці Великого Голоду, завдяки яким ми зануримося в атмосферу тих часів», – сказано у синопсисі фільму.

Чорновий монтаж мінісеріалу підрядник має показати замовнику не пізніше 30 вересня цього року.

Найбільші суми гонорарів за зйомку фільму про голодомор отримають режисер-постановник – 390 тис. грн і виконавчий та креативний продюсери – по 260 тис. грн кожен.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ТОВ «Фреш продашн ЮА» створено у 2005 році і контролюється киянином Олегом Щербиною та мешканкою Київщини Ольгою Чарнецькою. До слова, сайт компанії ведеться російською мовою.

Як повідомляв «Главком», Державне агентство України з питань кіно погодило заміну виробника ігрового повнометражного фільму «Соліст» вартістю 19,98 млн грн. Замість столичного ТОВ «Грейд М», яким керує громадянин Білорусії і екскомпаньйон Єрмака Максим Лещенко, права продюсера-виробника перейшли маловідомій фірмі «Кінокейс».

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Теги: Голодомор 1932-1933 років ProZorro фільм

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