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Пішов з життя талановитий український аніматор та співзасновник відомої студії (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Пішов з життя талановитий український аніматор та співзасновник відомої студії (відео)
Під керівництвом Сергія було створено понад 20 короткометражних анімаційних фільмів і один повнометражний
фото: студія анімації «Червоний собака»

Під керівництвом Сергія було створено понад 20 короткометражних анімаційних фільмів і один повнометражний

18 квітня стало відомо, що пішов із життя український аніматор і співзасновник студії анімації «Червоний собака» Сергій Мельніченко.

Про це повідомили на сторінці студії у Facebook. 

Сергій Мельніченко навчався у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І.Карпенка-Карого. 

Студію анімації «Червоний собака» він разом з Оленою Голубєвою заснував у 2005 році. 

У 2013 році він створив свій дебютний 15-хвилинний анімаційний фільм «Дівчинка із риб’ячим хвостом», який вперше в Україні зробили в стерео 3D. 

У 2014 році ця стрічка отримала Приз глядацьких симпатій на кінофестивалі «Молодість». Також картина була представлена  на конкурсі міжнародного кінофестивалю в Оттаві та здобула там спеціальну відзнаку у категорії «Найкраща анімація для дітей».

Під керівництвом Сергія було створено понад 20 короткометражних анімаційних фільмів і один повнометражний. Виробництву студії «Червоний собака» також належать анімації «Віктор робот», «Глибока вода», «Чудове чудовисько» (стрічка брала участь у конкурсі Одеського кінофестивалю), «Світ навпаки» та інші.

Сергій також створив авторські режисерські кліпи гурту Воплі Відоплясова, зокрема для пісень з альбому Країна Мрій. Про мистецький талант Сергія згадують і його колеги.

«Ми були знайомі по роботі. Я писав сценарії та захищав на пітчингах кілька проєктів студії. Найбільше мені в Сергієві запам’яталися очі, які завжди горіли темним вогнем. Злим, але не лихим, а азартним, творецьким, з жагою створення чогось із нічого against all odds. Саме цей драйв, який відчувався не лише в погляді, а й у голосі, в усій його фігурі, був шаленим і первозданним рушієм студії, який Olena Golubeva якимось дивом змогла приборкати й направити в потрібне русло», – написав колега Сергія Мельніченка Віктор Шостак.

Прощання із Сергієм Мельніченком відбудеться у Києві на вул.Байковій, 16 20 квітня о 13:30.

Між іншим, у лікарні Лос-Анджелеса у 84 роки від наслідків серцевого нападу померла британська авторка детективів Енн Перрі, яка у віці 15 років допомогла подрузі вбити її матір. Про це повідомляє The Guardian.

Теги: культура фільм відео

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