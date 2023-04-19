Пішов з життя талановитий український аніматор та співзасновник відомої студії (відео)

Під керівництвом Сергія було створено понад 20 короткометражних анімаційних фільмів і один повнометражний

Під керівництвом Сергія було створено понад 20 короткометражних анімаційних фільмів і один повнометражний

18 квітня стало відомо, що пішов із життя український аніматор і співзасновник студії анімації «Червоний собака» Сергій Мельніченко.

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Про це повідомили на сторінці студії у Facebook.

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Сергій Мельніченко навчався у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І.Карпенка-Карого.

Студію анімації «Червоний собака» він разом з Оленою Голубєвою заснував у 2005 році.

У 2013 році він створив свій дебютний 15-хвилинний анімаційний фільм «Дівчинка із риб’ячим хвостом», який вперше в Україні зробили в стерео 3D.

У 2014 році ця стрічка отримала Приз глядацьких симпатій на кінофестивалі «Молодість». Також картина була представлена на конкурсі міжнародного кінофестивалю в Оттаві та здобула там спеціальну відзнаку у категорії «Найкраща анімація для дітей».

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Під керівництвом Сергія було створено понад 20 короткометражних анімаційних фільмів і один повнометражний. Виробництву студії «Червоний собака» також належать анімації «Віктор робот», «Глибока вода», «Чудове чудовисько» (стрічка брала участь у конкурсі Одеського кінофестивалю), «Світ навпаки» та інші.

Сергій також створив авторські режисерські кліпи гурту Воплі Відоплясова, зокрема для пісень з альбому Країна Мрій. Про мистецький талант Сергія згадують і його колеги.

«Ми були знайомі по роботі. Я писав сценарії та захищав на пітчингах кілька проєктів студії. Найбільше мені в Сергієві запам’яталися очі, які завжди горіли темним вогнем. Злим, але не лихим, а азартним, творецьким, з жагою створення чогось із нічого against all odds. Саме цей драйв, який відчувався не лише в погляді, а й у голосі, в усій його фігурі, був шаленим і первозданним рушієм студії, який Olena Golubeva якимось дивом змогла приборкати й направити в потрібне русло», – написав колега Сергія Мельніченка Віктор Шостак.

Прощання із Сергієм Мельніченком відбудеться у Києві на вул.Байковій, 16 20 квітня о 13:30.

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