Телемарафон «Єдині новини». Хто зірвав джекпот на пів мільярда

Держава без тендерів роздала майже 500 млн грн з бюджету

Більше року повномасштабної війни український телепростір живе у форматі цілодобового телемарафону «Єдині новини». Завдяки рішенню Ради нацбезпеки і оборони «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану», яке ввів у дію президент Зеленський, провідні телеканали почали демонструвати єдину картинку і разом її формувати. До пулу обраних потрапили ключові олігархічні канали плюс фінансовані державою парламентський канал «Рада» та «Суспільне». Місця трьом інформаційним мовникам («Еспресо», «Прямий» і 5 канал) там не знайшлося.

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«На початку війни всі дивилися телемарафон, ні в кого не було запитань, адже всім було зрозуміло, що це першоджерело верифікованої інформації про війну з Росією. Але згодом, безперечно, інтерес публіки трохи згасає. Тим не менш, частка тих людей, хто знає про марафон сягає 95%, частка тих, хто йому довіряє, – 75%, а тих, хто дивиться його час від часу, – 40%. Це все ж таки великі цифри», – днями повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі все тих же тих же «Єдиних новин».

Високі рейтинги, якщо вірити словам міністра, потребують великих капіталовкладень. Звісно, платять за все платники податків. І ось черговий день «розплати» настав.

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12 квітня державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» без тендерів роздало 465,15 млн грн на створення інформаційних програм і матеріалів для марафону «Єдині новини #UAразом». Третину від цієї суми (146,72 млн грн) отримало ТОВ «Ми – Україна».

Офіційно за цією молодою фірмою стоять колишні журналісти медіахолдингу олігарха Ріната Ахметова. Нагадаємо, що у липні 2022 році він відмовився від усього медіабізнесу, яким володів багато років: були закриті ТРК «Україна» (беззаперечний лідер ринку) та інформаційний канал «Україна24», пішли у небуття нішеві популярні «Футбол 1/2/3». Так Ахметов відреагував на набрання чинності так званого закону про олігархів.

Відповідно, з’явилося вільне місце у телемарафоні «Єдині новини», яке залишилось після виходу мовників Ахметова. Але за дивним збігом обставин цю нішу віддали в руки вже колишнім «ахметівцям», котрі вирішили працювати далі, але вже під парасолею бренду «Ми-Україна», який самі і створили.

За відомостями бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, компанію заснувало сім журналістів та блогер і політичний експерт Ігор Петренко. Останній став власником і вніс до статутного капіталу 7,6 млн грн.

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За два місяці після створення (рекордна швидкість!) канал «Ми – Україна» обзавівся ліцензію на супутникове мовлення і дозволом на мовлення на вільному каналі у цифровому мультиплексі МХ-2. Зелене світло цьому процесу ввімкнула Національна рада з питань телебачення та радіомовлення. Цей факт дав чіткий привід прив’язувати появу «Ми – України» до Банкової.

Пояснення такому феноменальному просуванню інтересів новоспеченого мовника просте: проєкт увійшов у сферу інтересів самого голови Офісу президента Андрія Єрмака. За даними ЗМІ, «від Єрмака» роботу «Ми-Україна» координує Наталія Ларіончева. До повномасштабної війни вона відповідала за співпрацю Банкової з телебаченням, серед іншого готувала спікерів Офісу президента до ефірів.

До великого контракту медійники з «Ми–Україна» отримали 7 млн грн. Це відбулося наприкінці 2022 року. Гроші було проведено через держпідприємство «Центр захисту інформаційного простору», яке контролюється Мінкультом.

дані державного вебпорталу Spending

Такий солідний гонорар від держави колишні медійники Ахтемова під новим дахом заробили за зняте інтерв’ю, інформаційний ролик, спеціальний репортаж, документальний сюжет та інфографіку. Все це було зроблено у рамках телемарафону «Єдині новини».

Свіжий контракт від 12 квітня на суму 146,72 млн грн, укладений між «Мультимедійною платформою іномовлення України» і каналом «Ми–Україна», розрахований до кінця цього року. Що цікаво: година виробництва контенту становить 163 тис. грн (без ПДВ)! Це дорожче, ніж пропонують провідні інформаційні канали, які також задіяні у «Єдиних новинах».

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Колишні медійники Ахтемова отримали солідний підряд від держави під час війни дані з системи ProZorro

Зокрема, ТОВ «СЛМ Новини» олігарха Віктора Пінчука одержало 111,75 млн грн на виробництво контенту для телемарафону. Година їхньої роботи – 119,3 тис. грн (без ПДВ).

Канали Пінчука посіли другу сходинку за отриманими траншами від держави дані з системи ProZorro

На третій сходинці за виплатами від держави медіагрупа «1+1», пов’язана із братами Суркісами та Ігорем Коломойським, з контрактом у 109,76 млн грн. Година виробництва телепродукції становить 117,2 тис. грн (без ПДВ).

«Плюсам» дісталося майже 110 млн грн на виробництво контенту для телемарафону дані з системи ProZorro

Телеканал «Інтер» олігарха Дмитра Фірташа отримав на телемарафон 96,92 млн грн. Година ефіру виробництва цього мовника оцінена у 103,5 тис. грн (без ПДВ).

«Інтеру» олігарха Фірташа дісталося найменше з усіх учасників «Єдиних новин» – 96,92 млн грн дані з системи ProZorro

Для порівняння. У 2022 році телемарафон «Єдині новини» «висмоктав» із бюджету щонайменше 230 млн грн.

діаграма ресурсу DoZorro

Рекордсменом із викачування бюджетних грошей для виробництва потрібного державі контенту несподівано виявилася київська компанія зі статутним капіталом 10 тис. грн «Кінокіт». Лише на замовлення парламентського каналу «Рада» приватник виробив телепродукції на 172,6 млн грн. За неофіційною інформацією, фірма «Кінокіт» пов’язана з колишнім заступником голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

До того, як Тимошенка «пішли» з Офісу президента у січні 2023-го, «Кінокіт» умудрився зробити так, щоб і нинішній рік для нього був не гіршим за торішній. Канал «Рада» підписав із «Кінокотом» річний контракт вартістю 119,9 млн грн. Умови ті ж, як і раніше: продакшн для телемарафону.

Вже у березні пішла перша проплата на 9,56 млн грн.

дані державного вебпорталу Spending

Як з’ясував «Главком», окрім марафону «Єдині новини #UAразом», держава фінансує інший проєкт. Це – марафон FreeДом – щоденний телевізійний інформаційний проєкт, який виходить російською мовою в ефірі телеканалу українського іномовлення UA, що належить державному підприємству «Мультимедійна платформа іномовлення України». Тут видатки дещо скромніші – 223 млн грн на канали з пулу трьох олігархів. До обов’язків каналів входить: виробництво інформаційної продукції, у тому числі блоку новин і аналітичних сюжетів, орієнтованих на російськомовного глядача у Європі, Росії та світі; ведення прямих ефірів російською мовою та, за необхідності, трансляція брифінгів і пресконференцій з перекладом на російську.

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Віталій Тараненко, «Главком»