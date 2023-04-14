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Об’єднання українських продюсерів зняло документальний фільм про героїзм енергетиків

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Об’єднання українських продюсерів зняло документальний фільм про героїзм енергетиків
«Це фільм про тих, завдяки кому цього тотального апокаліпсису не сталося»

У неділю, 16 квітня, о 23:10 на телеканалі СТБ покажуть документальний фільм «Блекаут. Різдво», який розказує про героїчну боротьбу українських енергетиків з російськими атаками. Про це йдеться у повідомленні студії OUP Documentary.

Фільм був знятий Об’єднанням українських продюсерів (ОУП) спільно зі SPACE Production.

Одними з героїв стрічки стали українські енергетики, тому що після початку масованих атак по енергосистемі в Україні відкрився справжній «енергетичний фронт». Інженерам, електрикам, ремонтним бригадам, кол-центрам та рятувальникам довелось навчитися діяти в умовах регулярних пошкоджень енергосистеми внаслідок ворожих обстрілів. Вони навчилися діяти в умовах регулярних пошкоджень системи і знайшли у собі сміливість нести світло.

Зазначається, що знімальна група «Блекаут. Різдво» отримала ексклюзивний доступ до низки критично важливих об’єктів інфраструктури та потрапила у місця, в які до цього влучали російські ракети.

Студія наголосила, що створення фільму було б неможливе без допомоги НЕК «Укренерго» і групи ДТЕК.

4 фото
На весь екран

«Це фільм про тих, завдяки кому цього тотального апокаліпсису не сталося, хоча ракетні удари робили для цього все. Російські атаки нанесли величезну шкоду, настільки велику, що я і приблизно не уявляла, які знищення стоять за буденним «пошкоджена мережа». Тільки у процесі зйомок я зрозуміла, яка титанічна праця велася нашими енергетиками для підтримання мережі у робочому стані» - сказала авторка сценарію та креативна продюсерка фільму Тала Пристаєцька.

Документальний фільм «Блекаут. Різдво» спродюсували Володимир Бородянський (ОУП), Дарія Легоні-Фіалко (ОУП, SPACE Production) та Катерина Ласкарі (SPACE Production). Знімальна група фільму «Блекаут. Різдво» складається з авторки сценарію та креативної продюсерки Тала Пристаєцька, режисера-постановника Олексія Єсакова, оператора-постановника Артема Васильєва, виконавчих продюсерок Наталії Никифоровоі та Ілони Шнейдер.

Нагадаємо, зараз енергетики ДТЕК щодня працюють у прифронтових регіонах Дніпропетровської та Донецької областей, щоб повертати людям світло після обстрілів.

Як повідомлялось, всього протягом опалювального сезону енергетики ДТЕК повернули світло 3,2 млн родин у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Теги: блекаут фільм Укренерго Володимир Бородянський ДТЕК

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