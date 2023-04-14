Об’єднання українських продюсерів зняло документальний фільм про героїзм енергетиків

«Це фільм про тих, завдяки кому цього тотального апокаліпсису не сталося»

У неділю, 16 квітня, о 23:10 на телеканалі СТБ покажуть документальний фільм «Блекаут. Різдво», який розказує про героїчну боротьбу українських енергетиків з російськими атаками. Про це йдеться у повідомленні студії OUP Documentary.

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Фільм був знятий Об’єднанням українських продюсерів (ОУП) спільно зі SPACE Production.

Одними з героїв стрічки стали українські енергетики, тому що після початку масованих атак по енергосистемі в Україні відкрився справжній «енергетичний фронт». Інженерам, електрикам, ремонтним бригадам, кол-центрам та рятувальникам довелось навчитися діяти в умовах регулярних пошкоджень енергосистеми внаслідок ворожих обстрілів. Вони навчилися діяти в умовах регулярних пошкоджень системи і знайшли у собі сміливість нести світло.

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Зазначається, що знімальна група «Блекаут. Різдво» отримала ексклюзивний доступ до низки критично важливих об’єктів інфраструктури та потрапила у місця, в які до цього влучали російські ракети.

Студія наголосила, що створення фільму було б неможливе без допомоги НЕК «Укренерго» і групи ДТЕК.

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«Це фільм про тих, завдяки кому цього тотального апокаліпсису не сталося, хоча ракетні удари робили для цього все. Російські атаки нанесли величезну шкоду, настільки велику, що я і приблизно не уявляла, які знищення стоять за буденним «пошкоджена мережа». Тільки у процесі зйомок я зрозуміла, яка титанічна праця велася нашими енергетиками для підтримання мережі у робочому стані» - сказала авторка сценарію та креативна продюсерка фільму Тала Пристаєцька.

Документальний фільм «Блекаут. Різдво» спродюсували Володимир Бородянський (ОУП), Дарія Легоні-Фіалко (ОУП, SPACE Production) та Катерина Ласкарі (SPACE Production). Знімальна група фільму «Блекаут. Різдво» складається з авторки сценарію та креативної продюсерки Тала Пристаєцька, режисера-постановника Олексія Єсакова, оператора-постановника Артема Васильєва, виконавчих продюсерок Наталії Никифоровоі та Ілони Шнейдер.

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Нагадаємо, зараз енергетики ДТЕК щодня працюють у прифронтових регіонах Дніпропетровської та Донецької областей, щоб повертати людям світло після обстрілів.

Як повідомлялось, всього протягом опалювального сезону енергетики ДТЕК повернули світло 3,2 млн родин у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.