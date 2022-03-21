Свіжа соціологія: Росія стала ворогом для 98% українців

На думку українців, найбільш дружніми до України є сьогодні Польща, Литва, Великобританія та США

Наразі Росія і Білорусь для українців – це повністю ворожі країни. За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», 98% громадян вважають РФ державою-ворогом. Також 84% українців розуміють, що Білорусь наразі також ворожа країна.

Ставлення до цих країн значно погіршилось після розв’язання ними війни проти України. Також дещо погіршилось ставлення українців до Китаю. Майже не змінилось – до Німеччини, Угорщини, Грузії. Покращилося до Туреччини, Франції, Польщі, Литви, Великобританії, США, Румунії.

На думку українців, найбільш дружніми до України є сьогодні Польща, Литва, Великобританія та США. Також дружніми вважають Чехію, Румунію, Молдову, Словаччину, Туреччину, Францію, Словенію. Близько половини опитаних вважають дружніми Угорщину, Грузію та Німеччину, ще третина – нейтральними.

При цьому у міжнародних настроях відчутно зміцнішала регіональна консолідація: якщо раніше до США та інших західних країн холодніше ставились мешканці сходу та півдня, то зараз ці країни однаково дружні для мешканців усіх макрорегіонів. Те саме стосується ворожих країн – Росія і Білорусь ворожі країни для абсолютної більшості українців незалежно від місця проживання.

Також 23% громадян вважають, що війна триватиме кілька місяців. Тільки 12% думають, що війна закінчиться за пів року-рік чи більше.

Опитування відбувалося 18 березня серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Було опитано 1000 респондентів методом опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження складає не більше ніж 3,1%.