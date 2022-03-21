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    Події в Україні

    Росія відмовилася від взяття Києва і перейшла до «плану Б» – ЗМІ

    Окупанти спробують утримати південні та східні території України&nbsp; - Росія відмовилася від взяття Києва і перейшла до «плану Б» – ЗМІ
    Окупанти спробують утримати південні та східні території України 

    Обстріл українських міст російськими окупантами триватиме як шантаж

    Росія у зв’язку із провалом «бліцкригу» в Україні переходить до «плану Б». Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на «високопосадовців в адміністрації Байдена».

    За даними ЗМІ, російські війська відмовляться від взяття Києва, але спробують утримати південні та східні території України.

    При цьому обстріл українських міст триватиме як шантаж з метою змусити на нейтральний статус та інші вимоги РФ.

    Для громадян України, які опинилися в облозі, зміна стратегії означає тижні, а можливо, місяці атак ракетним і артилерійським вогнем з великої відстані.

    Нагадаємо, окупанти запропонували Маріуполю здатися і на формулювання відповіді відвели часу до ранку 21 березня.

    Українська влада відреагувала на ультиматум окупантів. Ні про які здавання та складання зброї мови йти не може. Про це вже повідомили російську сторону.

    Читайте також: 26-й день війни. Ситуація на фронті станом на ранок 21 березня
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія відмовилася від взяття Києва і перейшла до «плану Б» – ЗМІ