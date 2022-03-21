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    Скільки триватиме війна? Соціологи з'ясували настрої українців

    Тих українців, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає - Скільки триватиме війна? Соціологи з'ясували настрої українців
    Тих українців, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає
    фото: Повернися живим

    12% думають, що війна закінчиться за пів року-рік чи більше

    За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», 23% громадян вважають, що війна триватиме кілька місяців.

    Тільки 12% думають, що війна закінчиться за пів року-рік чи більше. Тих, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає. 17% поки не змогли відповісти на це питання.

    Водночас віра у перемогу залишається на найвищому рівні: 93% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад росії. Впевненість у перемозі переважає в усіх регіонах країни.

    Опитування відбувалося 18 березня серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Було опитано 1000 респондентів методом опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження складає не більше ніж 3,1%.

    Нагадаємо, більшість громадян України (56%) вважає, що головною метою вторгнення РФ є повне знищення українського народу.

    Раніше ранцузький інститут громадської думки (IFOP) провів масштабне опитування щодо війни в Україні. Респондентами були жителі Німеччини, Франції, Італії та Польщі — приблизно 55% усього населення ЄС.

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    Теги: росія окупанти соцопитування війна Україна окупація #stoprussia
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    Скільки триватиме війна? Соціологи з'ясували настрої українців