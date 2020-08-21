Телеканал «112» очікує позапланова перевірка через заяви про «громадянську війну» в Україні



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Ведучі телеканалу не реагували на екстреміські висловлювання експолітика

У передачі «Прайм» екснардеп Петро Симоненко заявив, що в Україні йде «громадянська війна» і «треба повернути всіх у казарми за місцем дислокації основних частин»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ» через заяви про «громадянську війну в Україні» екснардепа Петра Симоненка. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Під час трансляції 27 липня 2020 року в передачі «Прайм» (у часовому проміжку 17:19 – 18:00) звучали висловлювання, які мають ознаки порушення абзацу третього частини другої статті 6 (не допускається використання телерадіоорганізацій для: закликів до насильницької зміни конституційного ладу України) та пунктів а) і в) частини першої статті 59 (телерадіоорганізація зобов’язана: дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати об’єктивну інформацію)», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, передачу вели Є. Скорина та П. Кужеєв, у ній брав участь народний депутат ІІ-VII скликань Петро Симоненко. Передача повторно транслювалася також 28 липня у часовому проміжку з 03:16 по 03:57.

У Національній раді зауважили, що серед виголошених Петром Симоненком сентенцій були зокрема й такі, що в Україні йде «громадянська війна», що «треба повернути всіх у казарми за місцем дислокації основних частин» і тоді війна закінчиться, що «з донецького боку ніхто не буде проявляти агресію, вони сьогодні обороняються» тощо.

Ведучі на такі висловлювання гостя програми не реагували.

Члени Національної ради, розглянувши результати моніторингу мовлення компанії за ці дні, одноголосно проголосували за призначення позапланової перевірки, яка має встановити, чи порушив телеканал «112 Україна» чинні норми українського законодавства.

Як повідомлялося, Національна рада на засіданні 2 липня призначила позапланову виїзну перевірку супутниковому телеканалу «112 Україна» (ТОВ «ТРК «112-ТВ») через схвальні коментарі Медведчука щодо Путіна.