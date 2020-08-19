Страйкарів білоруського держтелебачення замінили російськими пропагандистами



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Працівники державного білоруського телеканалу приєдналися до протестів 17 серпня

На телеканал прибули фахівці з російського пропагандистського телеканалу RT, який ще називають його старою назвою Russia Today

У Білорусі працівників державної Белтелерадіокомпанії, які підтримали протестувальників, не пустили до будівлі телеканалу.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на свої джерела, до студії й апаратних прибули російські фахівці – режисери, технічний персонал, оператори. Їм показали, як працює обладнання.

«Це колишні й нинішні співробітники фінансованого державою російського пропагандистського телеканалу RT (який ще називають його старою назвою Russia Today) і фрілансери», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на підході до Белтелерадіокомпанії на перехожих очікує чотири пости міліції, пропускають лише тих, хто має посвідчення співробітника ТРК.

Співробітниця БТ Дар’я Вайтович повідомила, що її й інших її колег, які приєдналися до страйку і протесту, позбавили пропуску до будівлі компанії.

«У охоронців є списки учасників страйку, і вони забирають пропуски», – сказала вона.

Співробітники державної «Белтелерадіокомпанії» приєдналися до страйку 17 серпня. Близько 600 працівників, журналістів і технічних співробітників компанії підписали звернення на підтримку страйку.

Голова Белтелерадіокомпанії Іван Ейсмонт оголосив, що всі незгодні можуть звільнятися.

До відома, 19 серпня Євросоюз не визнав результати виборів у Білорусі.

Нагадаємо, 18 серпня державне телебачення у білоруському місті Гродно у понеділок вивело в ефір акцію протесту, де зібралось 10-15 тисяч учасників.

Як відомо, у Білорусі журналістів державної телерадіокомпанії відсторонили від ефіру за підтримку протестів. Напередодні журналісти Дмитро Чекан, Дмитро Лютомський та Сергій Гадзеєв з Гродно заявили, що готові надати майданчик для об'єктивного висвітлення подій.

Як повідомлялося, у Білорусі збирається страйкувати найбільше державне медіа.

Працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.