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    У світі

    Страйкарів білоруського держтелебачення замінили російськими пропагандистами

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    Працівники державного білоруського телеканалу приєдналися до протестів 17 серпня - Страйкарів білоруського держтелебачення замінили російськими пропагандистами
    Працівники державного білоруського телеканалу приєдналися до протестів 17 серпня

    На телеканал прибули фахівці з російського пропагандистського телеканалу RT, який ще називають його старою назвою Russia Today

    У Білорусі працівників державної Белтелерадіокомпанії, які підтримали протестувальників, не пустили до будівлі телеканалу.

    Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на свої джерела, до студії й апаратних прибули російські фахівці – режисери, технічний персонал, оператори. Їм показали, як працює обладнання.

    «Це колишні й нинішні співробітники фінансованого державою російського пропагандистського телеканалу RT (який ще називають його старою назвою Russia Today) і фрілансери», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що на підході до Белтелерадіокомпанії на перехожих очікує чотири пости міліції, пропускають лише тих, хто має посвідчення співробітника ТРК.

    Співробітниця БТ Дар’я Вайтович повідомила, що її й інших її колег, які приєдналися до страйку і протесту, позбавили пропуску до будівлі компанії.

    «У охоронців є списки учасників страйку, і вони забирають пропуски», – сказала вона.

    Співробітники державної «Белтелерадіокомпанії» приєдналися до страйку 17 серпня. Близько 600 працівників, журналістів і технічних співробітників компанії підписали звернення на підтримку страйку.

    Голова Белтелерадіокомпанії Іван Ейсмонт оголосив, що всі незгодні можуть звільнятися.

    До відома, 19 серпня Євросоюз не визнав результати виборів у Білорусі.

    Нагадаємо, 18 серпня державне телебачення у білоруському місті Гродно у понеділок вивело в ефір акцію протесту, де зібралось 10-15 тисяч учасників.

    Як відомо, у Білорусі журналістів державної телерадіокомпанії відсторонили від ефіру за підтримку протестівНапередодні журналісти Дмитро Чекан, Дмитро Лютомський та Сергій Гадзеєв з Гродно заявили, що готові надати майданчик для об'єктивного висвітлення подій.

    Як повідомлялося, у Білорусі збирається страйкувати найбільше державне медіа.

    Працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів

    У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

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