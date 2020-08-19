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    Наука та освіта

    В Україні понад 70 шкіл не мають інтернету

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    Деякі українські школи досі не підключені до мережі інтернет&nbsp; - В Україні понад 70 шкіл не мають інтернету
    Деякі українські школи досі не підключені до мережі інтернет 

    Міносвіти буде й надалі показувати телеуроки, оскільки телебачення - найпоширеніший інформаційний канал

    На сьогоднішній день в Україні 74 школи не мають інтернету, і профільне міністерство працює над вирішенням цього питання.

    Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

    «У Міністерстві освіти є ще 74 школи, в яких немає інтернету. Їх було 609, по-моєму, на початок минулого року, потім - 260. На сьогодні 74 школи - без інтернету. Але над цією проблемою разом з Міністерством цифрової трансформації ми теж працюємо», - зазначив Шкарлет.

    Також за його словами, в Україні будуть продовжувати показувати телеуроки, оскільки телебачення - найпоширеніший інформаційний канал, що дозволяє донести інформацію до найвіддаленіших куточків.

    У Міністерстві працюють над тим, щоб охопити набагато більшу аудиторію цих уроків, включаючи 11 клас.

    Нагадаємо, з 1 вересня в містах та районах, що входять до червоної карантинної зони навчання у школах буде проходити онлайн.

    Зокрема, столичні школи готуються працювати в «коронавірусних» умовах

    Нагадаємо, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко назвав умови роботи освітніх закладів під час нового навчального року.

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що діти повинні піти до школи 1 вересня

    У міністерстві освіти зазначають, що школи повинні забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.

      Читайте також:
    телебачення міністр Міністерство освіти і науки освіта школа інтернет навчання карантин Сергій Шкарлет
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