В Україні понад 70 шкіл не мають інтернету



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Деякі українські школи досі не підключені до мережі інтернет

Міносвіти буде й надалі показувати телеуроки, оскільки телебачення - найпоширеніший інформаційний канал

На сьогоднішній день в Україні 74 школи не мають інтернету, і профільне міністерство працює над вирішенням цього питання.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«У Міністерстві освіти є ще 74 школи, в яких немає інтернету. Їх було 609, по-моєму, на початок минулого року, потім - 260. На сьогодні 74 школи - без інтернету. Але над цією проблемою разом з Міністерством цифрової трансформації ми теж працюємо», - зазначив Шкарлет.

Також за його словами, в Україні будуть продовжувати показувати телеуроки, оскільки телебачення - найпоширеніший інформаційний канал, що дозволяє донести інформацію до найвіддаленіших куточків.

У Міністерстві працюють над тим, щоб охопити набагато більшу аудиторію цих уроків, включаючи 11 клас.

Нагадаємо, з 1 вересня в містах та районах, що входять до червоної карантинної зони навчання у школах буде проходити онлайн.

Зокрема, столичні школи готуються працювати в «коронавірусних» умовах.

Нагадаємо, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко назвав умови роботи освітніх закладів під час нового навчального року.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що діти повинні піти до школи 1 вересня.

У міністерстві освіти зазначають, що школи повинні забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.