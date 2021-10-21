Тепло, але вітряно: прогноз погоди в Україні на 21 жовтня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність
У четвер, 21 жовтня, в Україні буде сухо та тепло, але дуже вітряно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Середня температура повітря в Україні становитиме +15...+17 градусів. Однак у деяких областях буде ще тепліше.
У Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях повітря прогріється до +17...+19 градусів. Максимально стовпчики термометрів підіймуться у Чернівецькій області – до +18...+20 градусів.
Найхолодніше буде на Сумщині – +14...+16 градусів.
Водночас синоптикиня Наталка Діденко стверджує, що у західних областях температура повітря місцями становитиме +22 градуси. Однак надвечір там можливий невеликий дощ.
У Києві Діденко прогнозує штормовий вітер, який сягатиме 15 – 18 метрів на секунду. Стовпчики термометрів сягатимуть +17 градусів.
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