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    Тепло, але вітряно: прогноз погоди в Україні на 21 жовтня

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    Середня температура повітря в Україні становитиме +15...+17 градусів - Тепло, але вітряно: прогноз погоди в Україні на 21 жовтня
    Середня температура повітря в Україні становитиме +15...+17 градусів
    Фото з відкритих джерел

    Синоптики прогнозують мінливу хмарність

    У четвер, 21 жовтня, в Україні буде сухо та тепло, але дуже вітряно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Середня температура повітря в Україні становитиме +15...+17 градусів. Однак у деяких областях буде ще тепліше.

    У Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях повітря прогріється до +17...+19 градусів. Максимально стовпчики термометрів підіймуться у Чернівецькій області – до +18...+20 градусів.

    Найхолодніше буде на Сумщині – +14...+16 градусів.

    Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня
    Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня

    Водночас синоптикиня Наталка Діденко стверджує, що у західних областях температура повітря місцями становитиме +22 градуси. Однак надвечір там можливий невеликий дощ.

    У Києві Діденко прогнозує штормовий вітер, який сягатиме 15 – 18 метрів на секунду. Стовпчики термометрів сягатимуть +17 градусів.

    Раніше еколог розповів, що в Україні зникне бабине літо.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ Наталка Діденко
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    Тепло, але вітряно: прогноз погоди в Україні на 21 жовтня