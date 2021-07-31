В Україні зникне бабине літо – еколог

З таким феноменом як бабине літо можна розпрощатися, оскільки пори року зміщуються

З таким феноменом як бабине літо можна розпрощатися, оскільки пори року зміщуються

Погода в Україні і в світі продовжить змінюватися надалі, що може обернутися справжньою катастрофою

В Україні через зміну клімату літо може тривати до жовтня місяця. Таку думку ГолосUA озвучив еколог Володимир Борейко.

Борейко заявив, що з таким феноменом як бабине літо можна розпрощатися, оскільки пори року зміщуються.

«Через глобальне потепління минулого року не було бабиного літа. До середини жовтня стояла спека. Цього року буде теж саме, так як через зміну клімату зрушили пори року. Тепер літо в Україні триває до жовтня, осінь до грудня, а зима до кінця березня. Також в Україні через зміни клімату можуть бути безсніжні зими. Це відбувається через підвищення температури. За даними світових кліматологів, за останні 80 років в середньому температура на планеті піднялася на 8 градусів», – зазначив Борейко.

Він вважає, що погода в Україні і в світі продовжить змінюватися надалі, що може обернутися справжньою катастрофою, оскільки льодовики почнуть танути ще активніше.

«За даними кліматичних моделей, нас чекає підвищення температури в арктичних регіонах не на 2–5 градусів, а 8–10. Уявіть собі, якщо тривалість літа в полярних широтах зросте на три місяці. Звідси і танення льодовиків, і підвищення рівня Світового океану. Саме тому не допустити подальшого підвищення температури є надважливим завданням, від виконання якого залежить виживання людства», – підсумував експерт.

Клімат в Україні і в усьому світі продовжить змінюватися. У підсумку через зміну клімату в містах неможливо буде жити.

Зазначимо, в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.