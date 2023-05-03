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Тепло, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 3 травня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Тепло, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 3 травня
Температура в країні вдень становитиме 16-21°
фото: glavcom.ua

Уночі у Волинській, Рівненській, а вдень у західних та Житомирській областях місцями прогнозується невеликий короткочасний дощ і гроза

У середу, 3 травня, в Україні переважатиме мінлива хмарність. У деяких областях місцями очікується невеликий дощ. Температура повітря в країні коливатиметься від 0° до 21°. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Уночі у Волинській, Рівненській, а вдень у західних та Житомирській областях буде хмарно з проясненнями, місцями прогнозується невеликий короткочасний дощ і гроза. На решті території – мінлива хмарність і без опадів.

Вітер переважатиме південний (у західних областях із переходом на північно-західний) зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в країні вночі становитиме 2-7° тепла, а вдень – 16-21°. У більшості західних областей вночі очікується 4-9°, а вдень прогріється до 12-17°. На високогір'ї Карпат вночі буде 0-5° тепла, вдень – 8-13°.

Тепло, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 3 травня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не очікується.

Вітер пануватиме південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 2-7° тепла, а вдень прогріється до 16-21°. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 5-7° тепла, а вдень приблизно 20°.

Теги: прогноз погоди гроза дощ

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