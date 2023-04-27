Дощ, місцями з грозами: прогноз погоди в Україні на 27 квітня

Короткочасні дощі, вдень на Лівобережжі грози, місцями град та шквали

У четвер, 27 квітня, в Україні продовжиться спостерігатися мінлива, волога погода, з дощами та подекуди з градом і грозами.

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Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

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27 квітня у західних, Вінницькій та Житомирській областях мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с, температура вночі 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-3°, вдень 8-13° тепла (на високогір'ї Карпат вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°).

На решті території України хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень на Лівобережжі грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, вітер південний, 7-12 м/с. температура вночі 5-10°, вдень 14-19°, на сході країни до 22° вище нуля. На Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині 8-13° тепла.

У Києві та області, 27 квітня, хмарно з проясненнями, короткочасні дощі. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 8-13° вище нуля.



У столиці температура повітря вночі 6-8°, вдень близько 10° тепла.

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Сьогодні, 27 квітня, Міжнародний день поширення інформації про донорське зачаття, День азбуки Морзе, Всесвідній день тапіра, а також Всесвітній день нюху, Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях і Всесвітній день графічного дизайну. Віряни вшановують пам'ять папи Мартина Сповідника.