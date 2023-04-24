Дощі не вщухають: прогноз погоди на 24 квітня

Удень Лівобережжя, Крим та Карпатський регіон накриють короткочасні дощі та грози

У понеділок, 24 квітня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. Вдень у більшості регіонів підуть невеликі дощі. Температура повітря в країні коливатиметься від 0° вночі до 19° вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр .

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За прогнозами синоптиків, уночі опадів не очікується, а вдень Лівобережжя, Крим та Карпатський регіон накриють короткочасні дощі, спостерігатимуться окремі грози. На решті території вдень місцями піде невеликий дощ.

Вітер переважатиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря в країні вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень прогріється до 14-19°. На високогір'ї Карпат вночі очікується приблизно 0°, а вдень буде 6-11° тепла.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями, вночі – без опадів, а вдень подекуди піде невеликий дощ.

Вітер переважатиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень прогріється до 14-19°. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 6-8° тепла, а вдень позначка сягне 16-18°.