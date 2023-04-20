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Дощі не відступають: прогноз погоди на 20 квітня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Дощі не відступають: прогноз погоди на 20 квітня
Вдень температура повітря становитиме 8-13°
фото: glavcom.ua

Сьогодні дощитиме в усіх регіонах країни

В Україні погода в четвер буде хмарною з проясненнями. У всіх областях підуть дощі, а місцями очікуються грози. Температура повітря в країні коливатиметься від 0° вночі до 19° вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

На сьогодні синоптики прогнозують помірні, а західних областях невеликі дощі. У південній частині України вдень місцями очікуються грози.
Вітер переважатиме північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура в країні вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень прогріється до 8-13°, на Закарпатті – до 14-19°. У південній частині вночі очікується 6-11°, а вдень – 10-15°.

На високогір'ї Карпат випаде невеликий дощ, уночі – з мокрим снігом. Температура тут вночі становитиме 0-5° тепла, а вдень сягне 3-8°.

Дощі не відступають: прогноз погоди на 20 квітня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Уночі піде невеликий, а вдень помірний дощ.

Вітер переважатиме північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень прогріється до 8-13°. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 6-8°, а вдень – 10-12°.

Теги: дощ вітер прогноз погоди

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