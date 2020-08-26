Тимошенко у критичному стані, але не підключена до апарату штучної вентиляції легенів – депутат



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Юлія Тимошенко в критичному стані, у неї висока температура - депутат

Тимошенко має високу температуру і вживає всі відповідні до протоколу заходи для вентиляції легенів, але це не апарат ШВЛ - Івченко

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, яка потрапила до лікарні з коронавірусом, не підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Про це заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» депутат з «Батьківщини» Вадим Івченко.

«Те, що вона підключена до апарату, - це неправда. Люди в критичному стані, яких потрібно рятувати з того світу, підключаються до апарату ШВЛ. Юлія Тимошенко в критичному стані, у неї висока температура, вона вживає всі відповідні до протоколу заходи для вентиляції легенів, але це не апарат ШВЛ, це відповідні інші апарати, які потрібно застосовувати відповідно до протоколу», - заявив депутат.

Івченко зазначив, що коронавірус – «це хвороба, яку не побажаєш навіть ворогу».

«Ми всією командою молимося і бажаємо їй одужати», - додав він.

Нагадаємо, 25 серпня з'явилася інформація, що Тимошенко підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Тоді ж прессекретар Тимошенко Марина Сорока повідомила, що Юлія Володимирівна отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування Covid-19.

23 серпня, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та кілька членів її родини захворіли на коронавірус.

Пізніше інформацію підтвердила прессекретар Тимошенко Марина Сорока, яка додала, що стан політика оцінюється як важкий.



