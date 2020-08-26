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    Суспільство

    Тимошенко у критичному стані, але не підключена до апарату штучної вентиляції легенів – депутат

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    &nbsp;Юлія Тимошенко в критичному стані, у неї висока температура - депутат - Тимошенко у критичному стані, але не підключена до апарату штучної вентиляції легенів – депутат
     Юлія Тимошенко в критичному стані, у неї висока температура - депутат

    Тимошенко має високу температуру і вживає всі відповідні до протоколу заходи для вентиляції легенів, але це не апарат ШВЛ - Івченко

    Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, яка потрапила до лікарні з коронавірусом, не підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Про це заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» депутат з «Батьківщини» Вадим Івченко.

    «Те, що вона підключена до апарату, - це неправда. Люди в критичному стані, яких потрібно рятувати з того світу, підключаються до апарату ШВЛ. Юлія Тимошенко в критичному стані, у неї висока температура, вона вживає всі відповідні до протоколу заходи для вентиляції легенів, але це не апарат ШВЛ, це відповідні інші апарати, які потрібно застосовувати відповідно до протоколу», - заявив депутат.

    Івченко зазначив, що коронавірус – «це хвороба, яку не побажаєш навіть ворогу».

    «Ми всією командою молимося і бажаємо їй одужати», - додав він.

    Нагадаємо, 25 серпня з'явилася інформація, що Тимошенко підключили до апарату штучної вентиляції легень.

    Тоді ж прессекретар Тимошенко Марина Сорока повідомила, що Юлія Володимирівна отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування Covid-19.

    23 серпня, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та кілька членів її родини захворіли на коронавірус.

    Пізніше інформацію підтвердила прессекретар Тимошенко Марина Сорока, яка додала, що стан політика оцінюється як важкий.


    Юлія Тимошенко Батьківщина депутат партії коронавірус
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