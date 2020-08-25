Тимошенко підключили до апарату штучної вентиляції легень



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У Юлії Тимошенко не опускається температура нижче 39 градусів.

Стан лідера партії «Батьківщина» оцінюється як стабільно важкий

Лідер партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, яка хворіє на коронавірус, наразі перебуває у важкому стані. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що стан Тимошенко оцінюється як стабільно важкий і її під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Видання інформує, що у Тимошенко не опускається температура нижче 39 градусів.

«Донька Тимошенко - Євгенія та зять - Артур Чечоткін, переносять хворобу в легкій формі», - йдеться у повідомленні.

Як повідомила прессекретар Тимошенко Марина Сорока, з учорашнього Юлія Володимирівна отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування Covid-19.

23 серпня, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та кілька членів її родини захворіли на коронавірус.

Пізніше інформацію підтвердила прессекретар Тимошенко Марина Сорока, яка додала, що стан політика оцінюється як важкий.

На сьогодні невідомо, де і коли саме захворіла Тимошенко. Також невідомо де вона проходить лікування.

До відома, в Україні за минулу добу коронавірусом інфікувалися ще 95 дітей і 73 медики.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 25 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1658 людей, це на 141 людину менше, ніж учора (1 799). Одужали – 346 людей (вчора 289), померли – 25 (вчора 22). Загалом від початку пандемії одужали 52 870 українців, померли – 2 318. Від початку пандемії захворіли 108 415 українців.

Коронавірус в Україні

Всього 108415

Хворіють 53227

Одужали 52870

Померли 2318

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