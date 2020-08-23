У «Батьківщині» офіційно підтвердили зараження Тимошенко коронавірусом



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«Тест показав, що у Юлії Володимирівни Covid-19. Стан оцінюється як важкий» – прессекретар

У Тимошенко висока температура, її стан важкий

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко інфікувалася коронавірусом. Стан здоров’я політика оцінюється як важкий. Про це повідомили у пресслужбі Тимошенко.

Як зазначається, Юлія Тимошенко має важку форму коронавірусу, у неї висока температура тіла до 39 градусів. Де інфікувалася очільниця «Батьківщини», невідомо.

«Так, на жаль це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни Covid-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться», – написала прессекретар Марина Сорока.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про зараження коронавірусом очільниці партії та фракції ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко. За інформацією ЗМІ, разом із Тимошенко на коронавірус захворіли і її дочка Євгенія Тимошенко разом з чоловіком – Артуром Чечоткіним.

Нагадаємо, станом на ранок 23 серпня в Україні зафіксовано 1 987 нових випадків коронавірусу, це на 341 випадок менше, ніж учора (2 328).

Одужали – 500 (вчора 657), померли – 27 (вчора 37).

Загалом одужали 52 235 осіб, летальних випадків – 2 271.

У Києві виявлено хворих 307 осіб (вчора 179). Також 213 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 146 – на Львівщині (вчора 172), 169 – на Харківщині (вчора 291), 174 – в Івано-Франківській (вчора 169).

Коронавірус в Україні

Всього 104958

Одужали 52235

Хворіють 50452

Померли 2271

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Як повідомлялося, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).

Одужали – 657 (вчора 637), померли – 37 (вчора 23).

Загалом одужали 51 735 осіб, летальних випадків – 2 244.

У Києві виявлено хворих 179 осіб (вчора 156). Також 208 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 172 – на Львівщині (вчора 162), 291 – на Харківщині (вчора 184), 169 – в Івано-Франківській (вчора 172).