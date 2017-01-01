  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
    Суспільство

    Топ-менеджер «Укрзалізниці» показав відремонтовану за 46 млн електричку

    Оновлення однієї електрички коштує близько 46 млн грн, тоді як придбати нову – в 10 разів дорожче
    В.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниці» Євген Кравцов на своїй сторінці на Facebook розмістив фото модернізованої електрички, яка курсуватиме на Львівській залізниці. [GALLERY_BLOCK] «Сьогодні приймаємо останню на цей рік модернізовану електричку, яка курсуватиме на Львівській залізниці. Такі електрички вже перевозять
    • Сьогодні, 14:25
    • Розсилка

    Оновлення однієї електрички коштує близько 46 млн грн, тоді як придбати нову – в 10 разів дорожче

    В.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниці» Євген Кравцов на своїй сторінці на Facebook розмістив фото модернізованої електрички, яка курсуватиме на Львівській залізниці.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Топ-менеджер «Укрзалізниці» показав відремонтовану за 46 млн електричку
    Топ-менеджер «Укрзалізниці» показав відремонтовану за 46 млн електричку
    Топ-менеджер «Укрзалізниці» показав відремонтовану за 46 млн електричку
    Топ-менеджер «Укрзалізниці» показав відремонтовану за 46 млн електричку

    «Сьогодні приймаємо останню на цей рік модернізовану електричку, яка курсуватиме на Львівській залізниці. Такі електрички вже перевозять пасажирів човниковим рухом у Київській області за маршрутом Святошин – Клавдієве – Святошин.

    Читайте також

    Загалом впродовж 2017 року капітально відремонтували та модернізували 13 приміських поїздів.
    Модернізацію цього рухомого складу проводимо на власних потужностях – Київському електровагоноремонтному заводі. Оновлення однієї електрички коштує близько 46 мільйонів гривень, тоді як придбати нову – в 10 разів дорожче», - прокоментував світлини Кравцов

    Він також зазначив, що цьогоріч було проведене безпрецедентне та наймасштабніше за останні 7 років оновлення рухомого складу. Окрім пасажирських вагонів поповнили парк і новими 2550 вантажними вагонами, з яких 2500 побудували на власних заводах.


    Читайте також
    Укрзалізниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ