Топ-менеджер «Укрзалізниці» показав відремонтовану за 46 млн електричку

Оновлення однієї електрички коштує близько 46 млн грн, тоді як придбати нову – в 10 разів дорожче

В.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниці» Євген Кравцов на своїй сторінці на Facebook розмістив фото модернізованої електрички, яка курсуватиме на Львівській залізниці. [GALLERY_BLOCK] «Сьогодні приймаємо останню на цей рік модернізовану електричку, яка курсуватиме на Львівській залізниці. Такі електрички вже перевозять



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Оновлення однієї електрички коштує близько 46 млн грн, тоді як придбати нову – в 10 разів дорожче

В.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниці» Євген Кравцов на своїй сторінці на Facebook розмістив фото модернізованої електрички, яка курсуватиме на Львівській залізниці.

«Сьогодні приймаємо останню на цей рік модернізовану електричку, яка курсуватиме на Львівській залізниці. Такі електрички вже перевозять пасажирів човниковим рухом у Київській області за маршрутом Святошин – Клавдієве – Святошин.

Загалом впродовж 2017 року капітально відремонтували та модернізували 13 приміських поїздів.

Модернізацію цього рухомого складу проводимо на власних потужностях – Київському електровагоноремонтному заводі. Оновлення однієї електрички коштує близько 46 мільйонів гривень, тоді як придбати нову – в 10 разів дорожче», - прокоментував світлини Кравцов

Він також зазначив, що цьогоріч було проведене безпрецедентне та наймасштабніше за останні 7 років оновлення рухомого складу. Окрім пасажирських вагонів поповнили парк і новими 2550 вантажними вагонами, з яких 2500 побудували на власних заводах.



