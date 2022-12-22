Топовий фейк Кремля на сході України: як українців Донбасу налаштовують проти Києва

Путін майже напряму підтверджує свої справжні наміри щодо так званої «спецоперації»

Основний фейк російської пропаганди, на якому ґрунтується велика кількість маніпуляцій і навіть виправдання війни в Україні, це начебто обстріли Збройними силами України території Донбасу. Саме через це росіяни нібито й прийшли «рятувати» народ. Особливо активно «обстріли Донбасу» почали транслювати в медіа наприкінці листопада.

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Про це йдеться в матеріалі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Зазначається, що кремлівські медіа наразі намагаються сприяти поширенню нової хвилі ненависті місцевих мешканців територій ОРДЛО і росіян в сторону українців. Варто розуміти, що українська влада часто заявляє, що не має ніякої мотивації стріляти по Донеччині і Луганщині.

Водночас президент Російської Федерації Володимир Путін майже напряму підтверджує свої справжні наміри щодо так званої «спецоперації». Зокрема, 7 грудня він розповів, що захоплені Росією території це значущий результат і згадав імперські часи. Щодо «обстрілів Україною Донбасу» він зазначив, що буде «послідовна боротьба за національні інтереси». Крім того, були й інші випадки, коли медійні особи РФ відкрито визнавали, що є ціллю цієї війни.

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При цьому пропаганда доповнюється численними фото- і відеоматеріалами з місць подій. Луганські журналісти навіть заявляли, що вважають дивним, що російські пропагандисти з’являються на місцях трагедій швидше місцевих ЗМІ.

У будь-якому, хоча звичайні українці вже не так сильно піддаються впливу пропутінських медіа, для світової спільноти ці маніпуляції можуть бути вражаючими. Наратив «Україна бомбить Донбас 8 років» може бути небезпечним. Тим більше всі ці фільми телеканалів RT, спеціально зняті для іноземців, дивляться мільйони людей.

Проте в обстрілах начебто здійснених Україною по Донецьку і Луганську не все так, як заявляє Кремль. Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ватажок так званої «ЛНР» Валерій Болотов заявив в інтерв’ю, що Луганськ обстрілював батальйон «Заря», який підпорядковується псевдореспубліці. Більш детально про цей випадок він не розповів, адже за два місяці раптово помер, скуштувавши кави на «діловій зустрічі» у Москві. Його вдова допускає, що він був отруєний. До того ж у 2018 році журналіст Казанський навів відео, де інший бойовик «ЛНР» підтвердив слова Болотова.

Інший фейк, який поширювали російські ЗМІ, полягав у тому, що українська армія використовує протипіхотні міни, якими засипала Донецьк. Однак і це не правда – Україна позбулася їх виконуючи умови Женевської конвенції про заборону застосування протипіхотних мін.

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Волонтери InformNapalm на початку червня опублікували також цікаву інформацію – це були документи «Міністерства інформації ДНР». У першому з них йшлося про план інформаційної кампанії, де серед основних цілей – «формування у мешканців «ДНР» лояльного ставлення до військових, які беруть участь у «СВО» та «негативного ставлення до ЗСУ». У другому документі були розписані досягнення інформаційних диверсій. Вони загалом ґрунтувалися на «формуванні негативного іміджу ЗСУ та військово-політичного керівництва України», а з 53 пунктів, описаних в документі, цікавим є те, що було «знято постановочне відео про те, як українські солдати ведуть вогонь з міномету калібру 120 мм по Донецьку» та «опубліковано дезінформацію про підготовку провокації з боку ЗСУ на своїй території із загибеллю місцевих мешканців з метою створення приводу для повномасштабного наступу».

Таким чином зрозуміло, що створення фейків для Кремля це легка справа. З поширенням вони також не мають проблем. Наприклад, у німецьких ЗМІ в листопаді було зафіксована 155 випадків дезінформації. Переважно мова йде про начебто воєнні злочини української армії, нацизм в Україні, а також дискредитується українська влада.