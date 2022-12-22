Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Топовий фейк Кремля на сході України: як українців Донбасу налаштовують проти Києва

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Топовий фейк Кремля на сході України: як українців Донбасу налаштовують проти Києва
Звичайні українці вже не так сильно піддаються впливу пропутінських медіа
фото з відкритих джерел

Путін майже напряму підтверджує свої справжні наміри щодо так званої «спецоперації»

Основний фейк російської пропаганди, на якому ґрунтується велика кількість маніпуляцій і навіть виправдання війни в Україні, це начебто обстріли Збройними силами України території Донбасу. Саме через це росіяни нібито й прийшли «рятувати» народ. Особливо активно «обстріли Донбасу» почали транслювати в медіа наприкінці листопада.

Про це йдеться в матеріалі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Зазначається, що кремлівські медіа наразі намагаються сприяти поширенню нової хвилі ненависті місцевих мешканців територій ОРДЛО і росіян в сторону українців. Варто розуміти, що українська влада часто заявляє, що не має ніякої мотивації стріляти по Донеччині і Луганщині.

Водночас президент Російської Федерації Володимир Путін майже напряму підтверджує свої справжні наміри щодо так званої «спецоперації». Зокрема, 7 грудня він розповів, що захоплені Росією території це значущий результат і згадав імперські часи. Щодо «обстрілів Україною Донбасу» він зазначив, що буде «послідовна боротьба за національні інтереси». Крім того, були й інші випадки, коли медійні особи РФ відкрито визнавали, що є ціллю цієї війни.

При цьому пропаганда доповнюється численними фото- і відеоматеріалами з місць подій. Луганські журналісти навіть заявляли, що вважають дивним, що російські пропагандисти з’являються на місцях трагедій швидше місцевих ЗМІ.

У будь-якому, хоча звичайні українці вже не так сильно піддаються впливу пропутінських медіа, для світової спільноти ці маніпуляції можуть бути вражаючими. Наратив «Україна бомбить Донбас 8 років» може бути небезпечним. Тим більше всі ці фільми телеканалів RT, спеціально зняті для іноземців, дивляться мільйони людей.

Проте в обстрілах начебто здійснених Україною по Донецьку і Луганську не все так, як заявляє Кремль. Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ватажок так званої «ЛНР» Валерій Болотов заявив в інтерв’ю, що Луганськ обстрілював батальйон «Заря», який підпорядковується псевдореспубліці. Більш детально про цей випадок він не розповів, адже за два місяці раптово помер, скуштувавши кави на «діловій зустрічі» у Москві. Його вдова допускає, що він був отруєний. До того ж у 2018 році журналіст Казанський навів відео, де інший бойовик «ЛНР» підтвердив слова Болотова.

Інший фейк, який поширювали російські ЗМІ, полягав у тому, що українська армія використовує протипіхотні міни, якими засипала Донецьк. Однак і це не правда – Україна позбулася їх виконуючи умови Женевської конвенції про заборону застосування протипіхотних мін.

Волонтери InformNapalm на початку червня опублікували також цікаву інформацію – це були документи «Міністерства інформації ДНР». У першому з них йшлося про план інформаційної кампанії, де серед основних цілей – «формування у мешканців «ДНР» лояльного ставлення до військових, які беруть участь у «СВО» та «негативного ставлення до ЗСУ». У другому документі були розписані досягнення інформаційних диверсій. Вони загалом ґрунтувалися на «формуванні негативного іміджу ЗСУ та військово-політичного керівництва України», а з 53 пунктів, описаних в документі, цікавим є те, що було «знято постановочне відео про те, як українські солдати ведуть вогонь з міномету калібру 120 мм по Донецьку» та «опубліковано дезінформацію про підготовку провокації з боку ЗСУ на своїй території із загибеллю місцевих мешканців з метою створення приводу для повномасштабного наступу».

Таким чином зрозуміло, що створення фейків для Кремля це легка справа. З поширенням вони також не мають проблем. Наприклад, у німецьких ЗМІ в листопаді було зафіксована 155 випадків дезінформації. Переважно мова йде про начебто воєнні злочини української армії, нацизм в Україні, а також дискредитується українська влада.

Теги: Донбас пропаганда армія путін ОРДЛО документи українці Донецьк Україна Луганськ президент журналіст влада вдова росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сімоньян за брехню відзначена Орденом пошани
Путін нагородив відому пропагандистку, яка закликала вбивати українців
20 грудня, 17:51
Міхалков відкрито підтримує війну РФ проти України
У кремлівського пропагандиста Міхалкова забирають помістя в Італії
20 грудня, 14:34
Канделакі та Собчак колись були найкращими подругами
Російську пропагандистку викрили у розправі з неугодними блогерами
20 грудня, 02:31

Суспільство

Топовий фейк Кремля на сході України: як українців Донбасу налаштовують проти Києва
Топовий фейк Кремля на сході України: як українців Донбасу налаштовують проти Києва
В Україні зростає кількість випадків отруєння чадним газом
В Україні зростає кількість випадків отруєння чадним газом
Зустріч у Білому домі. Мережа сперечається через взуття Кулеби 
Зустріч у Білому домі. Мережа сперечається через взуття Кулеби 
Головне за ніч: зустріч Зеленського з Байденом та виступ у Конгресі США
Головне за ніч: зустріч Зеленського з Байденом та виступ у Конгресі США
Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото)
Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото)
Опади та ожеледиця: якою буде погода 22 грудня
Опади та ожеледиця: якою буде погода 22 грудня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Зустріч у Білому домі. Мережа сперечається через взуття Кулеби 
32K
Зенітно-ракетний комплекс Patriot: чому окупанти так його бояться 
12K
Кремль зробив тривожну заяву через поранені сідниці Рогозіна
11K
Кремль офіційно відреагував на візит Зеленського в США привселюдною лайкою (відео) 
9296
Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото)
8674
22 грудня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту