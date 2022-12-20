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Путін нагородив відому пропагандистку, яка закликала вбивати українців

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Путін нагородив відому пропагандистку, яка закликала вбивати українців
Сімоньян за брехню відзначена Орденом пошани
Скріншот з відео

Україноненависниця Сімоньян поклялася вбивати українців, «скільки того вимагатиме Путін»

Сьогодні, 20 грудня, у Кремлі президент країни-терористки Володимир Путін нагородив своїх вірних пропагандистів, які виправдовують війну РФ проти України та вбивства мирних громадян, повідомили ЗМІ.

Крім гауляйтерів тимчасово окупованих Росією українських Донеччини та Луганщини Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника, а також гауляйтерів Запорізької і Херсонської областей Євгена  Балицького та Володимира Сальдо, Путін відзначив «особливу відданість» працівників «інформаційного фронту».

Так, Орден пошани отримала головред медіагрупи «Росія сьогодні» і пропагандистського телеканалу RT Марганирита Сімоньян, звання народного артиста – композитор і продюсер гурту «Любе» Ігор Матвієнко.

Орденами Мужності нагороджені керівник проекту WarGonzo Семена Пєгов і кореспондентка Першого каналу Ірина Сокирко.

Сімоньян, дякуючи за нагороду, традиційно назвала українців людожерами і подякувала Путіну за те «що з болем і кров’ю вириває Донбас з лам людожерів», а також поклялася «мочити людожерів, скільки того вимагатиме Путін».

«Ці нагороди – перепустка для суду в Гаазі», – коментують подію у соцмережах.

До слова, сьогодні у Кремлі Путін роздав ордени терористам «Л/ДНР».

У той же час президент країни-терористки Росії Путін визнав вкрай складну ситуацію на анексованих територіях України.

До слова, днями Путін назвав геноцид та звірства російських військових під прикриттям так званої «спеціальної військової операції» в Україні «винятковими прикладами хоробрості та самопожертви»

 

 

 

 

Теги: війна агресія пропаганда путін росія державні нагороди

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