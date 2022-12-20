Путін нагородив відому пропагандистку, яка закликала вбивати українців

Україноненависниця Сімоньян поклялася вбивати українців, «скільки того вимагатиме Путін»

Сьогодні, 20 грудня, у Кремлі президент країни-терористки Володимир Путін нагородив своїх вірних пропагандистів, які виправдовують війну РФ проти України та вбивства мирних громадян, повідомили ЗМІ.

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Крім гауляйтерів тимчасово окупованих Росією українських Донеччини та Луганщини Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника, а також гауляйтерів Запорізької і Херсонської областей Євгена Балицького та Володимира Сальдо, Путін відзначив «особливу відданість» працівників «інформаційного фронту».

Так, Орден пошани отримала головред медіагрупи «Росія сьогодні» і пропагандистського телеканалу RT Марганирита Сімоньян, звання народного артиста – композитор і продюсер гурту «Любе» Ігор Матвієнко.

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Орденами Мужності нагороджені керівник проекту WarGonzo Семена Пєгов і кореспондентка Першого каналу Ірина Сокирко.

Сімоньян, дякуючи за нагороду, традиційно назвала українців людожерами і подякувала Путіну за те «що з болем і кров’ю вириває Донбас з лам людожерів», а також поклялася «мочити людожерів, скільки того вимагатиме Путін».

«Ці нагороди – перепустка для суду в Гаазі», – коментують подію у соцмережах.

До слова, сьогодні у Кремлі Путін роздав ордени терористам «Л/ДНР».

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У той же час президент країни-терористки Росії Путін визнав вкрай складну ситуацію на анексованих територіях України.

До слова, днями Путін назвав геноцид та звірства російських військових під прикриттям так званої «спеціальної військової операції» в Україні «винятковими прикладами хоробрості та самопожертви».