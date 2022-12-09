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Туман та дощі з мокрим снігом: якою буде погода в Україні 9 грудня

Альона Боженко
glavcom.ua
Туман та дощі з мокрим снігом: якою буде погода в Україні 9 грудня
Прогноз погоди на 9 грудня
фото ілюстративне

У Києві 9 грудня вдень прогнозується невеликий дощ та мокрий сніг

У п'ятницю, 9 грудня, в Україні місцями очікується мокрий сніг та дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, 9 грудня у південній частині країни очікується дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 12°. На решті території ітиме невеликий мокрий сніг та дощ, у центральних та північно- східних областях помірні опади (у більшості районів північної частини вночі без істотних опадів). Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.

В Україні, крім сходу, туман, вночі та вранці місцями, крім півдня, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у східних областях до 14 м/с.

У Києві 9 грудня вночі буде без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Туман, вночі та вранці місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

Туман та дощі з мокрим снігом: якою буде погода в Україні 9 грудня фото 1

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: Укргідрометцентр прогноз погоди зима вітер

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