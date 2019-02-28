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    Суспільство

    Турчинов спростував фейк про замах на нього: Мрії недоїдених снігурів не здійснилися

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    Олександр Турчинов закликав ЗМІ не тиражувати фейки - Турчинов спростував фейк про замах на нього: Мрії недоїдених снігурів не здійснилися
    Олександр Турчинов закликав ЗМІ не тиражувати фейки

    Інформація про те, що автомобіль, який вибухнув зранку на Оболоні, нібито перебував у користуванні Турчинова, не відповідає дійсності, - РНБО

    Автомобіль, яким користується секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, не вибухав. Про це повідомляється на сайті Турчинова.

    «Останнім часом у мережі інтернет почала ширитися інформація з приводу нібито «замаху на життя секретаря РНБО України Олександра Турчинова та підриву його автомобіля». З цього приводу маємо повідомити наступне. Олександр Турчинов працює у звичайному режимі. Автомобіль, яким він користується, не вибухав. Вороги можуть не радіти», - йдеться в повідомленні.

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    Крім того, Турчинов на своїй сторінці Facebook закликав ЗМІ не тиражувати фейки. «Прочитав в інтернеті, що на мене вчинили замах, а машину підірвали. Мрії недоїдених снігурів не здійснилися. Я та мій автотранспорт неушкоджені. Раджу поважним ЗМІ не займатися тиражуванням фейків», - написав він.

    Як уточнили в РНБО, інформація про те, що автомобіль, який вибухнув зранку на Оболоні, нібито перебував у користуванні Турчинова, не відповідає дійсності.

    Нагадаємо, у Києві на проспекті Героїв Сталінграда 18 лютого стався вибух авто. Водій зазнав незначних тілесних ушкоджень.

    Пізніше у ЗМІ з'явилась інформація, що машина, яка вибухнула на Оболоні, нібито тривалий час знаходилась в користуванні секретаря РНБО Олександра Турчинова.

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