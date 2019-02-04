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    WhatsApp чи Viber: Турчинов розповів, який месенджер безпечніший

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    Олександр Турчинов не впевнений у захищеності&nbsp;<span>Viber</span> - WhatsApp чи Viber: Турчинов розповів, який месенджер безпечніший
    Олександр Турчинов не впевнений у захищеності Viber
    Фото: Олександр Турчинов / facebook.com

    Секретар РНБО вважає, що WhatsApp значно краще захищає від прослуховування, ніж Viber

    Секретар Ради національної безпеки і оборони стверджує, що месенджер WhatsApp ефективніше захищає від прослуховування, ніж Viber. Про це Турчинов сказав в ефірі телеканалу ICTV.

    На запитання ведучої, прослуховують чи своїх користувачів два зазначених месенджера, секретар Радбезу сказав наступне: «За часів, коли я очолював СБУ, не було ні WhatsApp, ні Viber. Але, як експерт, можу сказати, що WhatsApp значно краще захищає, ніж Viber».

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    Раніше користувачів Instagram проінформували про вразливість у безпеці соцмережі, яка може призвести до відкриття їх особистих паролів широкому загалу.

    Джерело: Еспресо ТВ

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