Кравчук вважає, що інспекція українських позицій може відбутися через кілька днів



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На засіданні Тристоронньої контактної групи 9 вересня учасники консультацій домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника ОБСЄ і окупаційних сил РФ

Ситуація змінюється щодня. Я поки не можу говорити про результат, — зазначив глава української делегації в Тристоронній контактній групі

До інспекції українських позицій в районі селища Шуми можуть повернутися через кілька днів. Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, повідомляє ТСН.

«Це вже провокація, ми вважаємо. Ми будемо вивчати ситуацію, чому це сталося. Ситуація змінюється щодня. Я поки не можу говорити про результат», — зазначив Кравчук.

Як повідомлялося, на засіданні Тристоронньої контактної групи 9 вересня учасники консультацій домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника ОБСЄ і окупаційних сил РФ. Очікувалося, що інспекція відбудеться 10 вересня о 14:00.

Після інформації про проведення інспекції на Донбасі Рух опору капітуляції анонсував на 19.00 10 вересня акцію протесту біля держдачі президента Володимира Зеленського в Конча-Заспі.

У результаті спільна інспекція не відбулася. За даними ЗМІ, причиною стало те, що Росія і підконтрольні їй бойовики висунули нові, неузгоджені раніше вимоги.

Нагадаємо, 10 вересня о 14:15 російсько-окупаційні війська стріляли зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.

До слова, в Офісі президента Зеленського пояснили причини зриву інспекції українських позицій.