Колишній радник Зеленського з нацбезпеки: Росія системно готується до війни



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Колишній генеральний директор Директорату з питань національної безпеки та оборони ОПУ Іван Апаршин

«В будь-який момент ми маємо бути готовими, що Російська Федерація використає свій шанс», – застерігає Апаршин

Колишній генеральний директор Директорату з питань національної безпеки та оборони ОПУ Іван Апаршин переконаний, що Росія системно готується до війни. Таку думку він висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами колишнього радника Зеленського, країна-агресор проводить військові навчання поблизу наших кордонів і Україні потрібно буди готовою до агресії.

«За три місяці, які я не працюю на посаді директора Директорату з питань національної безпеки та оборони в Офісі президента, нових думок поки що у мене не виникло. Російська Федерація, як і раніше, поетапно, системно готується до війни. Коли буде ця війна, вам ніхто не скаже. Невідомо, чи буде вона взагалі. Але система підготовки працює, проводяться навчання, найближчим часом готуються навчання на територіях, що знаходяться поблизу кордонів України», – зазначив Апаршин.

Також, екс-чиновник Офісу президента переконаний, що Росія ніколи не відмовиться від своєї агресивної політики.

«Це постійна робота, основною метою якої є повноцінна агресія, в тому числі з застосуванням стратегічної ядерної сили. Про це не одноразово говорив й глава Російської Федерації. У будь-який момент ми маємо бути готовими, що Російська Федерація використає свій шанс», – наголосив Апаршин.

Нагадаємо, що МЗС на початку літа порадило українцям бути готовими до повномасштабного вторгнення армії Путіна.

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