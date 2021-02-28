Туристів попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах

У ДСНС закликають не ходити в гори через сніголавинну небезпеку

На високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей 28 лютого – 1 березня утримуватиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Туристів закликають не ходити в гори.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники закликають людей не ризикувати здоров’ям під час походів у гори в період оголошення лавинної небезпеки.

Там звітують, що з початку 2021 року вони вже врятували понад 360 людей, більше як 220 надали допомогу.

У ДСНС нагадали, що з 13 лютого на Закарпатті, біля підніжжя гір Магура-Жиде та Гемба, а також на прилеглих до них територіях і схилах продовжують шукати туриста з Києва. Він заблукав під час катання на лижах. Рятувальникам вдалося знайти живим його товариша.

Якщо ви все ж вирішили йти в гори, то рятувальники нагадують, що перед походом потрібно зареєструватися в них.

Крім цього, потрібно підготуватися до походу, узявши з собою теплі речі й альпіністське спорядження, іти в похід лише в супроводі досвідчених туристів і припинити подорож за несприятливої погоди. Не ходіть у такі походи самі, мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи – 3 людини.

Нагадаємо, у Карпатах продовжують шукати зниклого туриста.