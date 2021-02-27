В Києві жінка провалилась під кригу, рятуючи собаку (відео)

Крихкий лід столичних водойм містить в собі потенційну небезпеку

В суботу, 27 лютого, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували жінку, що мало не потонула, рятуючи собаку. Як повідомляє ТСН, подія сталася на Русанівському каналі.

«27 лютого о 09:46 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на Русанівській протоці, неподалік пр-ту Соборності, 30-А, що у Дніпровському районі столиці, у воді знаходиться людина. До місця виклику було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини", - йдеться у повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як виявилося, жінка 1990 року народження, прогулювалася поруч із Русанівським каналом разом із собакою, який вибіг на лід і провалився у воду. Після чого жінка самостійно почала рятувати свого домашнього улюбленця, але, вийшовши на крихкий лід, і сама провалилася.

За допомогою мотузки потерпілу та собаку дістали з води, жінку передали працівникам медичної допомоги.

«У нинішніх погодних умовах виходити на лід дуже небезпечно. Будьте обережні та дбайте про своє життя», – просять рятувальники. Нагадаємо, що на початку лютого також лише дивом вдалося врятувати ще одного киянина, який також провалився під лід на Русанівському каналі.