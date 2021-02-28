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    Поліцейський патруль у Дніпрі врятував чотирьох осіб, що провалилися під кригу (відео)

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    Поліцейські-рятівники будуть заохочені відомчими нагородами - Поліцейський патруль у Дніпрі врятував чотирьох осіб, що провалилися під кригу (відео)

    Поліцейські-рятівники будуть заохочені відомчими нагородами

    Фото з відкритих джерел

    Серед врятованих троє дорослих та підліток

    Екіпажу патрульної поліції у місті Дніпро вдалося врятувати трьох дорослих та одного підлітка, що провалилися під кригу. Обставини цієї події розповів на своїй сторінці у Facebook заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко.

    «Достатньо просто піти прогулятись по тонкому льоду, як сьогодні зранку в місті Дніпро, зробили троє дорослих чоловіків які ще потягли за собою 13 річного хлопчика. Всі четверо провалилися під кригу», – повідомив він.

    «Ще 7-10 хвилин і всі б вони загинули від переохолодження, якщо б їм на допомогу миттєво не прийшов екіпаж патрульної поліції з позивним «Легіон 313» у складі патрульних поліцейських Сергія Міняйло і Олега Предвічних. Патрульними було негайно вжито всіх заходів до порятунку людей. За допомогою троса з лебідкою, драбини і мотузок, які надали небайдужі громадяни вони почали витягувати трьох чоловіків та дитину», – додав Геращенко.

    Поліцейські максимально можливо наблизились по льоду до потерпілих і в першу чергу врятували спільними зусиллями дитину, після чого врятували чоловіків, які вже з останніх сил трималися за кригу.

    «Усіх потерпілих зі скаргами на самопочуття та переохолодженням каретами ШМД та екіпажем «Легіон 313» доставлено до лікарні. Дитину до обласної дитячої лікарні, дорослих в приймальне відділення на вул. Космічну, де їм буде надана медична допомога. Патрульні Сергій Міняйло і Олег Предвічний будуть представлені до відомчих нагород Національної поліції та МВС», – додав заступник міністра.

    Раніше повідомлялося, що на Русанівській набережній в Києві врятували жінку, що провалилася під кригу, намагаючись врятувати собаку.

    Теги: МВС Антон Геращенко Дніпро рятувальники
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