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    Рятувальники у Карпатах понад тиждень шукають зниклого туриста

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    <span>Рятувальники, лісники та волонтери невпинно продовжують шукати 40-річного киянина, який заблукав під час катання на лижах, ще 13 лютого</span> - Рятувальники у Карпатах понад тиждень шукають зниклого туриста
    Рятувальники, лісники та волонтери невпинно продовжують шукати 40-річного киянина, який заблукав під час катання на лижах, ще 13 лютого
    Фото: Закарпатське управління ДСНС

    Рятувальні групи обстежують місцевість на предмет сходження лавин

    У Карпатах тиждень продовжують шукати зниклого туриста, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «21 лютого за допомогою вертольоту Н-225 «Супер пума» рятувальники провели повітряну розвідку місцевості, де тривають пошуки заблукалого туриста з Києва. Нагадаємо, двоє чоловіків втратили орієнтир в ніч на 14 лютого під час катання на лижах поблизу села Березники Свалявського району на схилі гори Гемба», – заявили в ДСНС.

    Одного з туристів знайшли зранку 14 лютого. Стан його здоров’я рятувальники оцінили як задовільний.

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    Рятувальники у Карпатах понад тиждень шукають зниклого туриста
    Рятувальники у Карпатах понад тиждень шукають зниклого туриста
    Рятувальники у Карпатах понад тиждень шукають зниклого туриста
    Рятувальники у Карпатах понад тиждень шукають зниклого туриста
    Рятувальники у Карпатах понад тиждень шукають зниклого туриста
    Рятувальники у Карпатах понад тиждень шукають зниклого туриста
    Рятувальники у Карпатах понад тиждень шукають зниклого туриста
    Рятувальники у Карпатах понад тиждень шукають зниклого туриста
    Рятувальники у Карпатах понад тиждень шукають зниклого туриста
    Рятувальники у Карпатах понад тиждень шукають зниклого туриста

    За даними ДСНС, упродовж дев’яти діб пошуково-рятувальні групи обстежили схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба. Рятувальні групи обстежують місцевість на предмет сходження лавин чи падіння снігових карнізів.

    Теги: державна служба ДСНС туризм рятувальники Карпати (гори) гірські лижі
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