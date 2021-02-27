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    Економіка та фінанси

    7 березня «Укрзалізниця» припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області

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    До 6 березня включно всі пасажири з придбаними квитками зможуть безперешкодно дістатися до місця призначення - 7 березня «Укрзалізниця» припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області

    До 6 березня включно всі пасажири з придбаними квитками зможуть безперешкодно дістатися до місця призначення

    Обмеження будуть діяти до кінця дії посиленого карантину в області

    Через запровадження «червоної зони» адаптивного карантину в Івано-Франківській області ухвалено рішення обмежити залізничне сполучення. Але до 6 березня включно пасажири зможуть дістатися до місця призначення, якщо квиток було придбано заздалегідь.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті «Укрзалізниці».

    Повідомляється, що, згідно з постановою Кабінету Міністрів, «Укрзалізниця» з 7 березня і до кінця дії посиленого карантину в Івано-Франківській області призупинить висадку і посадку пасажирів у регіоні.

    «Наголошуємо, що до 6 березня включно всі пасажири з придбаними квитками зможуть безперешкодно дістатися до місця призначення залізницею», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше »Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на поїзди, які прямують в Івано-Франківську область і назад. У зв’язку з важкою ситуацією щодо Covid-19 у регіоні діють обмеження «червоної зони».

    Як повідомлялося, «Укрзалізниця» після подорожчання квитків приготувала українцям ще один сюрприз. Тепер Укрзалізниця планує ввести ланчі в поїздах далекого прямування. Зараз компанія шукає технологічні можливості для впровадження інтернету в поїздах.

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    Теги: Укрзалізниця Івано-Франківщина Україна карантин квиток коронавірус
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