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На Закарпатті обвалився балкон: є загибла (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Закарпатті обвалився балкон: є загибла (фото)
Мати з сином вийшли на балкон помешкання на п’ятому поверсі, після чого той обвалився
ДСНС

Жінка померла одразу, а чоловіка з різними травмами доправили до лікувального закладу

Сьогодні вранці на Закарпатті обвалився балкон у п’ятиповерхівці. Жінка померла на місці інциденту, чоловік наразі перебуває у лікарні. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

«На Берегівщині внаслідок обвалу балкона одна людина загинула, ще одна травмована. Подія трапилася на вул. Купальній у смт Вилок», – йдеться в повідомленні.

Очевидці зазначають, що мати з сином вийшли на балкон помешкання на п’ятому поверсі багатоквартирного будинку, після чого той обвалився і мешканці оселі впали на тротуар. Жінка померла одразу, а чоловіка з різними травмами доправили до лікувального закладу у м. Виноградів.

Обставини даного випадку з’ясовують правоохоронні органи.

На Закарпатті обвалився балкон: є загибла (фото) фото 1

Нагадаємо, минулого року моторошний випадок стався в Запоріжжі. Чоловік загинув через балкон, який обвалився в будівлі на четвертому поверсі.

 

Теги: Закарпаття жінка чоловік

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