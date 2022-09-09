На Закарпатті обвалився балкон: є загибла (фото)
Жінка померла одразу, а чоловіка з різними травмами доправили до лікувального закладу
Сьогодні вранці на Закарпатті обвалився балкон у п’ятиповерхівці. Жінка померла на місці інциденту, чоловік наразі перебуває у лікарні. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.
«На Берегівщині внаслідок обвалу балкона одна людина загинула, ще одна травмована. Подія трапилася на вул. Купальній у смт Вилок», – йдеться в повідомленні.
Очевидці зазначають, що мати з сином вийшли на балкон помешкання на п’ятому поверсі багатоквартирного будинку, після чого той обвалився і мешканці оселі впали на тротуар. Жінка померла одразу, а чоловіка з різними травмами доправили до лікувального закладу у м. Виноградів.
Обставини даного випадку з’ясовують правоохоронні органи.
Нагадаємо, минулого року моторошний випадок стався в Запоріжжі. Чоловік загинув через балкон, який обвалився в будівлі на четвертому поверсі.
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