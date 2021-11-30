  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Запоріжжі через балкон, що обвалився, загинув чоловік

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Запоріжжі обвалився балкон, загинув чоловік - У Запоріжжі через балкон, що обвалився, загинув чоловік
    У Запоріжжі обвалився балкон, загинув чоловік
    фото: zp.dsns.gov.ua

    Рятувальники дістали чоловіка з-під завалів та передали лікарям, проте 36-річний постраждалий помер у кареті швидкої допомоги

    Моторошний випадок стався в Запоріжжі. Чоловік загинув через балкон, який обвалився в будівлі на четвертому поверсі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Запорізькій області.

    Інцидент стався на вулиці Олександрівській. Будівля, де сталася трагедія, не експлуатувалася. Балкон обвалився з четвертого поверху, коли на ньому стояв 36-річний чоловік.

    Потерпілого затиснуло уламками бетонної конструкції.

    Рятувальники дістали чоловіка з-під уламків та передали лікарям. Травми виявилися несумісними з життям, житель Запоріжжя помер в машині «швидкої допомоги».

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    У Запоріжжі через балкон, що обвалився, загинув чоловік
    У Запоріжжі через балкон, що обвалився, загинув чоловік
    У Запоріжжі через балкон, що обвалився, загинув чоловік
    У Запоріжжі через балкон, що обвалився, загинув чоловік
    У Запоріжжі через балкон, що обвалився, загинув чоловік
    У Запоріжжі через балкон, що обвалився, загинув чоловік
    У Запоріжжі через балкон, що обвалився, загинув чоловік
    У Запоріжжі через балкон, що обвалився, загинув чоловік
    фото: zp.dsns.gov.ua

    На місці інциденту працювали три одиниці техніки ДСНС та 15 осіб особового складу. Причини та обставини трагедії з'ясовуються.

    Правоохоронці проводять розслідування.

    До слова, на Чернігівщині помер поліцейський, якого напередодні підстрелили на полюванні.

    Теги: Запоріжжя трагедія ДСНС рятувальники розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Запоріжжі через балкон, що обвалився, загинув чоловік