У Запоріжжі через балкон, що обвалився, загинув чоловік

Рятувальники дістали чоловіка з-під завалів та передали лікарям, проте 36-річний постраждалий помер у кареті швидкої допомоги

Моторошний випадок стався в Запоріжжі. Чоловік загинув через балкон, який обвалився в будівлі на четвертому поверсі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Запорізькій області.

Інцидент стався на вулиці Олександрівській. Будівля, де сталася трагедія, не експлуатувалася. Балкон обвалився з четвертого поверху, коли на ньому стояв 36-річний чоловік.

Потерпілого затиснуло уламками бетонної конструкції.

Рятувальники дістали чоловіка з-під уламків та передали лікарям. Травми виявилися несумісними з життям, житель Запоріжжя помер в машині «швидкої допомоги».

На місці інциденту працювали три одиниці техніки ДСНС та 15 осіб особового складу. Причини та обставини трагедії з'ясовуються.

Правоохоронці проводять розслідування.

До слова, на Чернігівщині помер поліцейський, якого напередодні підстрелили на полюванні.