Столична влада може заборонити склити балкони та встановлювати кондиціонери

Неможливим буде розширення наявних віконних і балконних прорізів, зміна форм і кольорів віконних рам і балконних дверей

Столична влада може заборонити кондиціонери на фасадах історичних будівель та змінювати форму балконів. Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

«Це допоможе відновити естетичний вигляд історичних будинків, розміщених у центральному історичному ареалі міста Києва, які були понівечені балконами та кондиціонерами», – зазначив профільний заступник голови КМДА Володимир Прокопів, який ініціював відповідний проєкт рішення.

Зокрема, під заборону потраплять розміщення систем кондиціонування повітря, якщо вони псують архітектурний вигляд історичної будівлі. Також не допускатиметься утеплення та скління наявних балконів і лоджій, їхня добудова, розширення тощо.

Окрім того, неможливим буде розширення наявних віконних і балконних прорізів, зміна форм і кольорів віконних рам і балконних дверей.

Власникам таких «надбудов» даватиметься рік на демонтаж. Опісля виконавчий орган буде виписувати штраф, і «Київблагоустрій» повертатиме будівлі історичний вигляд.

Порушена проблема в столиці актуальна, адже прибудови до багатоквартирних споруд нерідко набувають гротескних й катастрофічних форм. Є цар-балкони, балкони-човни, власний ліфт до свого житла, церква на даху, дача на даху та інші забаганки креативних власників київської нерухомості.

Нагадаємо, столична влада випробовує нову схему демонтажу незаконної реклами.