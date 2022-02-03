У Маріуполі тіктокер кидав сокиру з балкона заради «вірусного» ролика (відео)

Тіктокер зізнався поліцейським, що не мав на меті комусь заподіяти шкоду, а лише хотів «пожартувати»

На момент небезпечних зйомок під вікнами нікого не було

У Маріуполі Донецької області тіктокер задля «вірусного» відео для соцмереж кидав з балкона сокиру. Правоохоронці вже знайшли блогера, інформує пресслужба Нацполіції.

Інцидент стався 1 лютого, хлопець опублікував у соцмережах ролик, на якому він кидає сокиру з балкона багатоповерхівки на подвір'я. Відео викликало хвилю негативу у мережі.

Ймовірно, хлопець хотів вцілити у дерево навпроти будинку, але сокира пролетіла повз. На момент небезпечних зйомок під вікнами нікого не було.

Тіктокер зізнався поліцейським, що хотів зняти «вірусне» відео для соцмереж. Він також додав, що не мав на меті комусь заподіяти шкоду, а лише хотів «пожартувати».

«Я викинув сокиру у вікно, щоб зняти відео в TikTok. Я розумію, що я неправий, і я дуже перепрошую», – сказав він.

Поліцейські склали адмінпротокол щодо 21-річного хлопця за дрібне хуліганство. Йому загрожує покарання від штрафу до виправних робіт та адміністративного арешту.

До слова, найпопулярніша у світі соцмережа TikTok впроваджує платні підписки на блогерів.

Також вчені розкрили шкоду TikTok для психіки та пам'яті підлітків.