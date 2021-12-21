На Троєщині спалахнув балкон у багатоповерхівці

На балконі у подовжувачі сталося загоряння з розповсюдженням вогню на особисті речі

У вівторок, 21 грудня, сталася пожежа у будинку на вул. Миколи Закревського, 95 у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Повідомлення про загорання надійшло до рятувальної служби о 06:24. На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

По прибуттю бійці встановили, що у 22-поверховому житловому будинку на балконі квартири на першому поверсі у подовжувачі сталося загоряння з розповсюдженням вогню на особисті речі.

Пожежу на площі 4 кв. м було ліквідовано о 07:02.

Внаслідок пожежі згоріли особисті речі, пошкоджено металопластикове вікно, закопчено стіни та стелю квартири.

На місці було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 осіб особового складу ДСНС

Жертв і постраждалих немає.

Остаточно причина загоряння наразі встановлюється правоохоронними органами.

Нагадаємо, 16 грудня сталась пожежа в багатоповерховому будинку на вул. Ушинського, 29 у Солом`янському районі столиці. Під час пожежі загинув чоловік.