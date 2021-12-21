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    На Троєщині спалахнув балкон у багатоповерхівці

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    Рятувальники ліквідували пожежу на балконі - На Троєщині спалахнув балкон у багатоповерхівці
    Рятувальники ліквідували пожежу на балконі
    фото: ДСНС

    На балконі у подовжувачі сталося загоряння з розповсюдженням вогню на особисті речі

    У вівторок, 21 грудня, сталася пожежа у будинку на вул. Миколи Закревського, 95 у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Повідомлення про загорання надійшло до рятувальної служби о 06:24. На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

    По прибуттю бійці встановили, що у 22-поверховому житловому будинку на балконі квартири на першому поверсі у подовжувачі сталося загоряння з розповсюдженням вогню на особисті речі.

    Пожежу на площі 4 кв. м було ліквідовано о 07:02.

    Внаслідок пожежі згоріли особисті речі, пошкоджено металопластикове вікно, закопчено стіни та стелю квартири.

    На місці було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 осіб особового складу ДСНС

    Жертв і постраждалих немає.

    Остаточно причина загоряння наразі встановлюється правоохоронними органами.

    Нагадаємо, 16 грудня сталась пожежа в багатоповерховому будинку на вул. Ушинського, 29 у Солом`янському районі столиці. Під час пожежі загинув чоловік.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    На Троєщині спалахнув балкон у багатоповерхівці