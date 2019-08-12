Зеленський сьогодні проведе нараду в «бурштиновому районі», - ЗМІ



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Володимир Зеленський представить нового голову Житомирської ОДА

Президент в Олевському районі поговорить з місцевою владою про незаконний видобуток бурштину

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 12 серпня, проведе робочу нараду у «бурштиновому районі» на Житомирщині. Про це повідомляє Житомир.info.

Зазначається, що президент в Олевському районі у приміщенні райдержадміністрації представить голову Житомирської обласної державної адміністрації та поговорить з місцевою владою про незаконний видобуток бурштину.

Місцеві ЗМІ інформують, що офіційної інформації щодо нового голови Житомирської облдержадміністрації немає, але джерела повідомляють, що на цю посаду призначений Віталій Бунечко, який раніше працював в СБУ та ще 18 липня 2019 року подав декларацію кандидата на посаду голови Житомирської ОДА.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський сьогодні відвідає Житомирщину з робочим візитом.

Нагадаємо, 24 червня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ігоря Гундича з посади голови Житомирської облдержадміністрації та призначив заступника Ярослава Лагуту в.о. голови ОДА. 27 червня був останній робочий день Гундича на посаді.

Як відомо, у липні 2015 року чинний у той час президент Петро Порошенко почав воювати з «бурштиновою мафією» і дав силовикам два тижні, щоб вони поклали край незаконному видобутку бурштину.

У квітні цього року перед другим туром виборів президента України Порошенко назвав причетних до незаконного видобутку бурштину. За його словами, це були і «місцеві керівники поліції, місцеві керівники Нацгвардії, окремі керівники Служби безпеки України, і, на жаль, окремі керівники прокурорських органів». Порошенко розповів, що з 2015 року більше 70 працівників, які були безпосередньо причетні до нелегального видобутку бурштину, були заарештовані, справи були передані до суду». Також Порошенко відмітив, що наразі видобуток цього каменю й справді різко скоротився, але з об’єктивної причини - падіння цін на бурштин.