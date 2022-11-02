У Черкасах легковик зіштовхнувся з маршруткою: багато постраждалих (фото)

Внаслідок ДТП постраждали десятеро людей, серед яких діти

На перехресті вулиці Пастерівській та бульвару Шевченка у Черкасах зіштовхнулися легковий транспортний засіб та пасажирський автобус. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«ДТП сталася близько 09:00 години ранку. Є травмовані», – йдеться в повідомленні.

«Суспільне» повідомляє, що на події виїхало одразу п'ять бригад екстреної медичної допомоги. На місці медики надавали допомогу дорослим та двом діткам. Однорічного та трирічного хлопчиків доправили до Черкаської обласної дитячої лікарні з підозрою на закриту черепно-мозкову травму.

Також до лікарні доправили водійку легковика, попередньо діагностувавши закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та рвану рану вуха, та 46-річного водія маршрутки, попередньо виявивши в нього перелом ребер, забій грудної клітки та численні забійні рани.

Крім того, госпіталізовано шістьох пасажирів автобуса віком від 36 до 59 років з численними забоями, переломами та травмами.

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