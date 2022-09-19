В Одесі автокран протаранив маршрутку: є постраждалі (фото)

Водій вантажного крану мав зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння

Сьогодні зранку, 19 вересня, в Одесі на вулиці Добровольського вантажний кран врізався в маршрутне таксі №146. Про це повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що водій вантажного крану мав зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння.

Внаслідок ДТП до лікарні доставили шістьох людей. Серед постраждалих дитина.

Сьогодні вранці, 19 вересня, у Києві сталася моторошна ДТП за участю легковика «Мерседес» та маршрутного таксі. За даними свідків, легковик влетів у маршрутку, що призвело до зіткнення останньої зі стовпом. Водій легковика покинув місце аварії – повіз дитину у лікарню. Також відомо про пострждалих у маршрутці.