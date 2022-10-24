Моторошна ДТП у Києві: постраждала дитина, винуватець втік з місця події (фото, відео)

За допомогою гідравлічного інструменту потерпілих було деблоковано

У Києві, 23 жовтня ввечері, на бульварі Лесі Українки, в районі станції метро «Печерська», сталася моторошна аварія - зіткнулися три легковики. За попередньою інформацією, постраждало чотири людини, серед них 9-річна дитина. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У ДСНС зазначили, що на дорозі зіткнулися автомобілі Mercedes та Ford. Водійку та дев'ятирічну дівчинку, які знаходилися в останньому, затиснуло в результаті зіткнення. Разом з тим, внаслідок зіткнення було пошкоджено ще й автомобіль Ravon. За допомогою гідравлічного інструменту потерпілих було деблоковано та передано фахівцям медичної служби.

Як повідомляють очевидці аварії в Мережі, ймовірний винуватець ДТП, який був за кермом автівки Mercedes, втік.

Унаслідок зіткнення машини зім'яло. На місці події працювали медики, рятувальники та поліція. Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Київщині водій збив дітей і намагався втекти з місця аварії.