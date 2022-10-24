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Моторошна ДТП у Києві: постраждала дитина, винуватець втік з місця події (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Моторошна ДТП у Києві: постраждала дитина, винуватець втік з місця події (фото, відео)
Унаслідок зіткнення машини зім'яло
фото: Обозреватель

За допомогою гідравлічного інструменту потерпілих було деблоковано

У Києві, 23 жовтня ввечері, на бульварі Лесі Українки, в районі станції метро «Печерська», сталася моторошна аварія - зіткнулися три легковики. За попередньою інформацією, постраждало чотири людини, серед них 9-річна дитина. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Моторошна ДТП у Києві: постраждала дитина, винуватець втік з місця події (фото, відео) фото 1

У ДСНС зазначили, що на дорозі зіткнулися автомобілі Mercedes та Ford. Водійку та дев'ятирічну дівчинку, які знаходилися в останньому, затиснуло в результаті зіткнення. Разом з тим, внаслідок зіткнення було пошкоджено ще й автомобіль Ravon. За допомогою гідравлічного інструменту потерпілих було деблоковано та передано фахівцям медичної служби.

Як повідомляють очевидці аварії в Мережі, ймовірний винуватець ДТП, який був за кермом автівки Mercedes, втік.

Унаслідок зіткнення машини зім'яло. На місці події працювали медики, рятувальники та поліція. Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Київщині водій збив дітей і намагався втекти з місця аварії.

Теги: ДТП аварія рятувальники Київ метро машини автомобіль поліція Mercedes

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