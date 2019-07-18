У Держреєстрі виборців запевняють, що «мертвих душ» у списках — небагато



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За 10 днів до виборів відбувається близько 150 тисяч різноманітних подій з виборцями і близько 20 тис. людей за цей час помирають - Стельмах

У масштабах країни це не може мати абсолютно ніякого значення, - запевняє керівник Служби розпорядника Держреєстру

Керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців України Олександр Стельмах заявив, що наявність у виборчих списках «мертвих душ» не є проблемою в масштабах усієї України, адже їхня кількість дуже мала. Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

«Це поодинокі випадки. У масштабах країни це не може мати абсолютно ніякого значення. І це зовсім не значить, що за цим записом, який навіть з'явився у списку виборців, хтось отримає виборчий бюлетень. А якщо це станеться, то це буде кримінальний злочин. Я хочу сказати, що це не є взагалі ніякою проблемою зараз, тому що кількість таких записів настільки мала», - сказав він.

За його словами, на підготовку списків виборців до дня голосування потрібно 10 днів, що є своєрідною «мертвою зоною», де Державний реєстр виборців не бачить усіх змін, що відбуваються у реєстрі.

«За ці 10 днів відбувається близько 150 тисяч різноманітних подій з виборцями. Близько 20 тисяч — це ті люди, які померли у цей час. Безумовно, запис у списку виборців буде про цю особу. Це зрозуміло, тому поодинокі випадки будуть, тому що списки виборців переглядаються не в день голосування», - зазначив Стельмах.

Крім того, за його словами, ще однією причиною появи «мертвих душ» у списках є несвоєчасна подача відомостей до Державного реєстру виборців.

Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року.