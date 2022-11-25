У «Дії» розпочато запис на бета-тест шлюбу онлайн

Відтепер у «Дії» можна подати заяву і одразу обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія

На порталі «Дія» розпочали запис на бета-тест заяви про реєстрацію шлюбу онлайн. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Замість кількох походів до ДРАЦС, черг та гори документів – 10 хвилин на порталі «Дія». Розпочинаємо запис на бета-тест заяви про шлюб онлайн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відтепер можна подати заяву і одразу обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія. Раніше необхідно було йти до ДРАЦС, заповнювати папірці, вручну вводити особисту інформацію, проходити перевірку держреєстратора. Потім йти в банк, щоб сплатити держмито, і знову повертатися до установи. Після цього обговорити формат церемонії і тільки потім повертатися додому й чекати на заплановану дату.

«Спрощуємо процедуру, усуваючи всі бюрократичні процеси. Якщо вам більше 18 років, маєте електронний підпис та другу половинку – долучайтеся до бета-тесту за цим посиланням», – додав Федоров.

Раніше повідомлялося, що Кабмін запустив експериментальний проєкт. Документ про освіту можна буде сформувати в «Дії». Такі документи будуть дійсними без додаткового пред’явлення звичайних. Це спростить доступ до освіти та працевлаштування громадян, які втратили фізичні носії через війну або з інших причин.