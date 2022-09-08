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Одружитися, навіть якщо забули паспорт: «Дія» запустила нову послугу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Одружитися, навіть якщо забули паспорт: «Дія» запустила нову послугу
В органах ДРАЦС запрацював шеринг електронного паспорта в «Дії»
фото ілюстративне

Щоб скористатися послугою шерингу, необхідно оновити «Дію» до останньої версії

В Україні відтепер можна одружитися, навіть якщо забули паспорт вдома. Поділитися копією документа можна за допомогою «Дії». Про нововведення повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

«Відтепер українці в органах ДРАЦС під час замовлення та отримання адмінпослуг можуть показати електронний паспорт у застосунку «Дія» та поділитися цифровою копією документа», – йдеться в повідомленні.

Щоб поділитися цифровою копією паспорта необхідно:

  • відкрити паспорт у застосунку «Дія»;
  • натиснути на нього та обрати штрихкод;
  • працівник може зісканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;
  • підтвердити запит на передачу даних у застосунку «Дія».

«Цифрова копія паспорта з електронним підписом «Дії» передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану. Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції – підтвердження особи та отримання необхідних копій. Це значно скоротить обслуговування та допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних», – зазначають в Мінцифри.

Щоб скористатися послугою шерингу, необхідно оновити «Дію» до останньої версії.

Раніше повідомлялося, що у додатку «Дія» з'явилося одразу кілька нових документів та функцій.

Теги: послуги Міністерство цифрової трансформації України шлюб

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