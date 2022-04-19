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    Українці, яким росіяни знищили житло, можуть про це повідомити на порталі «Дія»

    В Україні триває 55-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Українці, яким росіяни знищили житло, можуть про це повідомити на порталі «Дія»
    В Україні триває 55-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: depositphotos

    Хто не користується порталом «Дія», варто звернутися до ЦНАПів і нотаріусів

    З 19 квітня власники житлових будинків, квартир та інших житлових приміщень можуть подати заяву про знищення або пошкодження свого житла внаслідок воєнних дій на порталі «Дія». Про це повідомили у Мінцифри.

    Також послугою можуть скористатися працівники Центрів надання адміністративних послуг та нотаріуси – вони допоможуть подати заяви українцям, які не можуть це зробити самостійно.

    Як подати заяву на порталі «Дія»:

    • авторизуйтеся на порталі за посиланням – https://diia.gov.ua/services/poshkodzhene-majno;
    • заповніть форму;
    • перевірте інформацію та відправте повідомлення;
    • очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом.

    «Держава зробить усе можливе, щоб після перемоги відбудувати домівку кожного громадянина», – зазначили у відомстві.

    Скріншот з «Дії»

    Скріншот з «Дії»

    Нагадаємо, ще наприкінці березня Мінцифри дозволило подавати аналогічні заявки у мобільному застосунку «Дія».

    У профільному міністерстві звернули увагу: якщо ви вже подали заяву про пошкоджене майно в застосунку «Дія», на порталі вдруге це робити вже не потрібно.

    Як відомо, в Україні триває 55-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», Кабінет міністрів 16 квітня затвердив Порядок подання заяви в електронній формі на отримання допомоги від міжнародних організацій. Документ передбачає, що українці зможуть подати заяви (заявки, звернення) в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка «Порталу «Дія». Заява формується у довільній формі особою віком від 14 років, якій присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків.

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    Теги: росія окупанти війна житло Україна окупація #stoprussia
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    Українці, яким росіяни знищили житло, можуть про це повідомити на порталі «Дія»