Українці, яким росіяни знищили житло, можуть про це повідомити на порталі «Дія»

Хто не користується порталом «Дія», варто звернутися до ЦНАПів і нотаріусів

З 19 квітня власники житлових будинків, квартир та інших житлових приміщень можуть подати заяву про знищення або пошкодження свого житла внаслідок воєнних дій на порталі «Дія». Про це повідомили у Мінцифри.

Також послугою можуть скористатися працівники Центрів надання адміністративних послуг та нотаріуси – вони допоможуть подати заяви українцям, які не можуть це зробити самостійно.

Як подати заяву на порталі «Дія»:

авторизуйтеся на порталі за посиланням – https://diia.gov.ua/services/poshkodzhene-majno;

заповніть форму;

перевірте інформацію та відправте повідомлення;

очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом.

«Держава зробить усе можливе, щоб після перемоги відбудувати домівку кожного громадянина», – зазначили у відомстві.

Скріншот з «Дії»

Нагадаємо, ще наприкінці березня Мінцифри дозволило подавати аналогічні заявки у мобільному застосунку «Дія».

У профільному міністерстві звернули увагу: якщо ви вже подали заяву про пошкоджене майно в застосунку «Дія», на порталі вдруге це робити вже не потрібно.

Як відомо, в Україні триває 55-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», Кабінет міністрів 16 квітня затвердив Порядок подання заяви в електронній формі на отримання допомоги від міжнародних організацій. Документ передбачає, що українці зможуть подати заяви (заявки, звернення) в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка «Порталу «Дія». Заява формується у довільній формі особою віком від 14 років, якій присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків.